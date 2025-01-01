Struttura di una Transazione di Trade (MqlTradeTransaction)

Quando si eseguono alcune azioni precise su un trade account, il suo stato cambia. Tali azioni comprendono:

Inviare una richiesta di trade da qualsiasi applicazione MQL5 nel terminale client utilizzando le funzioni OrderSend OrderSendAsync e la sua ulteriore esecuzione;

Inviare una richiesta di trade tramite l'interfaccia grafica del terminale e la sua esecuzione ulteriore;

Attivazione di ordini pendenti ed ordini di stop sul server;

Esecuzione di operazioni sul lato trade server.

Le operazioni commerciali di seguito vengono eseguite come risultato di queste azioni:

gestione di una richiesta di trade;

cambio di ordini aperti;

cambio della cronistoria degli ordini;

cambio della cronistoria degli affari;

cambio delle posizioni.

Per esempio, quando si invia un ordine di acquisto di mercato, esso viene gestito, un ordine di acquisto appropriata viene creato per l'account, l'ordine quindi viene eseguito e rimosso dalla lista di quelli aperti, e poi viene aggiunto alla cronistoria ordini, un appropriato aff viene aggiunto alla cronistoria ed una nuova posizione viene creata. Tutte queste azioni sono transazioni di trade.

Lo Speciale handler OnTradeTransaction() viene fornito in MQL5 per ottenere transazioni di trade applicate ad un account. Il primo parametro dell'handler ottiene la struttura MqlTradeTransaction descrivendo transazioni di trade.

struct MqlTradeTransaction

{

ulong deal; // Ticket dell'Affare

ulong order; // Ticket dell'Ordine

string symbol; // Nome del simbolo di Trade

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type; // Tipo del simbolo di Trade

ENUM_ORDER_TYPE order_type; // Tipo di Ordine

ENUM_ORDER_STATE order_state; // Stato dell'Ordine

ENUM_DEAL_TYPE deal_type; // Tipo dell'Affare

ENUM_ORDER_TYPE_TIME time_type; // Tipo di Ordine per periodo dell'azione

datetime time_expiration; // Orario di espirazione dell'Ordine

double price; // Prezzo

double price_trigger; // Prezzo di attivazione dell'ordine Stop Limit

double price_sl; // Livello Stop Loss

double price_tp; // Livello Take Profit

double volume; // Volume in lotti

ulong position; // Position ticket

ulong position_by; // Ticket of an opposite position

};

Descrizione Campi

Campo Descrizione deal Ticket affare. ordine Ticket dell' Ordine. symbol Il nome del simbolo di trade, per il quale viene eseguita l'operazione. type Tipo di transazione di trade. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE. order_type Tipo ordine di trade. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE. order_state Stato dell'ordine di trade . Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_ORDER_STATE. deal_type Tipo di affare. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_DEAL_TYPE. time_type Tipo di ordine all'espirazione. Il valore può essere uno dei valori ENUM_ORDER_TYPE_TIME. time_expiration Termine di espirazione dell'ordine (per ordini dei tipi ORDER_TIME_SPECIFIED e ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY). price Prezzo. A seconda del tipo di transazione di trade, può essere il prezzo di un ordine, un affare o una posizione. price_trigger Prezzo di stop(attivazione) dell'ordine di stop limit (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT). price_sl Prezzo di Stop Loss. A seconda del tipo di transazione di trade, può riferirsi ad un ordine, un affare o una posizione. price_tp Prezzo Take Profit. A seconda del tipo di transazione di trade, può riferirsi ad un ordine, un affare o una posizione. volume Volume in lotti. A seconda del tipo di transazione di trade, potrebbe indicare il volume attuale di un ordine, di un affare o di una posizione.

Il parametro essenziale per l'analisi della transazione ricevuta è il tipo specificato nel campo type. Ad esempio, se una transazione è di tipo TRADE_TRANSACTION_REQUEST (viene ricevuto il risultato dell' handling di una richiesta di trade dal server), la struttura ha solo un campo che viene riempito completamente - type. Altri campi non vengono analizzati. In questo caso, si possono analizzare due ulteriori richieste ed i parametri risultato presentati all'handler OnTradeTransaction(), come mostrato di seguito.

Avendo i dati su un tipo di operazione di trading, si può decidere l'analisi dello stato attuale di ordini, le posizioni e le offerte per un conto di trading. Ricordate che una richiesta di trade inviata al server dal terminale può generare generare diverse nuove operazioni. La priorità del loro arrivo presso il terminale non è garantita.

La struttura MqlTradeTransaction viene riempita in modi diversi a seconda del tipo di transazione di trade (ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE):

TRADE_TRANSACTION_ORDER_* and TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*

I seguenti campi nella struttura MqlTradeTransaction sono riempiti per le transazioni di trade relative alla gestione degli ordini aperti (TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE e TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE) e la cronistoria degli ordini (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE):

order - ticket dell'ordine;

symbol - nome simbolo dell'ordine;

type - tipo di transazione di trade;

order_type - tipo di ordine;

orders_state - corrente stato dell'ordine;

time_type - tipo di espirazione dell'ordine;

time_expiration - orario di espirazione dell'ordine (per ordini aventi i tipi di espirazione ORDER_TIME_SPECIFIED e ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY ) ;

price - order price specified by a client;

price_trigger - prezzo di stop dell'ordine di stop limit (solo per ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) ;

price_sl - prezzo dell'ordine di Stop Loss (filled, se specificato nell'ordine);

price_tp - prezzo dell'ordine di Take Profit (filled, se specificato nell'ordine);

volume - corrente volume dell'ordine (unfilled). Il volume iniziale dell'ordine può essere trovato nella cronistoria degli ordini usando la funzione HistoryOrders *

TRADE_TRANSACTION_DEAL_*

I seguenti campi nella struttura MqlTradeTransaction vengono riempiti per le transazioni di trade relative all' handling delgli affari (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE e TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE):

deal - ticket dell'affare;

order - ticket dell'ordine, dove è stato eseguito l'affare su cui si basa;

symbol - nome del simbolo dell'affare;

type - tipo di transazione di trade;

deal_type - tipo di affare;

price - prezzo dell'affare;

price_sl - prezzo di Stop Loss (filled, se specificato nell'ordine, dove è stato eseguito l'affare su cui si basa);

price_tp - prezzo di Take Profit (filled, se specificato nell'ordine, dove è stato eseguito l'affare su cui si basa);

volume - volume dell'affare in lotti.

TRADE_TRANSACTION_POSITION

I seguenti campi nella struttura MqlTradeTransaction sono riempiti per le transazioni di trade relative alla modifica delle posizioni non connesse all'esecuzione degli affari (TRADE_TRANSACTION_POSITION):

symbol - nome di posizione del simbolo;

type - tipo di transazione di trade;

DEAL_TYPE_SELL deal_type - tipo di posizione ( DEAL_TYPE_BUY ) ;

prezzo - prezzo di apertura media ponderata della posizione;

price_sl - prezzo di Stop Loss;

price_tp - prezzo di Take Profit;

volume - volume della posizione in lotti, se è stato cambiato.

Il ambio della posizione (aggiunta, cambio o chiusura), come risultato dell'esecuzione dell'affare, non porta al verificarsi della transazione TRADE_TRANSACTION_POSITION.

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Solo un campo nella struttura MqlTradeTransaction è riempito per le transazioni di trade che descrivono il fatto che una richiesta di trade è stata elaborata dal server ed il risultato dell' elaborazione è stato ricevuto (TRADE_TRANSACTION_REQUEST):

type - tipo di transazione di trade;

Solo il campo tipo (tipo di transazione di trade) deve essere analizzato per tali operazioni. Il secondo e terzo parametro della funzione OnTradeTransaction (richiesta e risultato) devono essere analizzati per ulteriori dati.

Esempio:

input int MagicNumber=1234567;



//--- abilita la classe di trading CTrade e dichiara la variabile di questa classe

#include <Trade\Trade.mqh>

CTrade trade;

//--- flags per installare ed eliminare gli ordini pendenti

bool pending_done=false;

bool pending_deleted=false;

//--- i ticket degli ordini pendenti verranno memorizzati qui

ulong order_ticket;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- imposta il MagicNumber per machiare tutti i nostri ordini

trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);

//--- le richieste di trade verranno eseguite in modalità asincrona usando la funzione OrderSendAsync()

trade.SetAsyncMode(true);

//--- inizializza la variabile per zero

order_ticket=0;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell'Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---installa un ordine pendente

if(!pending_done)

{

double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);

double buy_stop_price=NormalizeDouble(ask+1000*_Point,(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS));

bool res=trade.BuyStop(0.1,buy_stop_price,_Symbol);

//--- se la funzione BuyStop() viene eseguita con successo

if(res)

{

pending_done=true;

//--- ottiene il risultato dell'invio di una richiesta da ctrade

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- ottiene request_id per la richiesta inviata

uint request_id=trade_result.request_id;

Print("La richiesta è stata inviata per impostare un ordine pendente. Request_ID=",request_id);

//--- memorizza il ticket dell'ordine (sarà zero se si usa la modalità di invio asincrona a CTrade)

order_ticket=trade_result.order;

//--- tutto è stato fatto, uscita precoce dall'handler OnTick()

return;

}

}

//--- elimina l'ordine pendente

if(!pending_deleted)

//--- controllo addizionale

if(pending_done && (order_ticket!=0))

{

//--- prova ad eliminare l'ordine pendente

bool res=trade.OrderDelete(order_ticket);

Print("OrderDelete=",res);

//--- quando la richiesta di eliminazione viene inviata con successo

if(res)

{

pending_deleted=true;

//--- ottiene il risultato della richiesta di esecuzione

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- prende l' ID della richiesta dal risultato

uint request_id=trade_result.request_id;

//--- visualizza nel Journal

Print("La richiesta è stata inviata per eliminare un ordine pendente #",order_ticket,

". Request_ID=",request_id,

"\r

");

//--- fissa il ticket dell'ordine dal risultato della richiesta

order_ticket=trade_result.order;

}

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione TradeTransaction |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- ottiene type come valore dell'enumerazione

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=(ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE)trans.type;

//--- se la transazione è il risultato dell'handling richiesta, verrà visualizzato solo il suo nome

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

Print(EnumToString(type));

//--- visualizza il nome stringa della richiesta maneggiata

Print("------------RequestDescription\r

",RequestDescription(request));

//--- mostra la descrizione del risultato della richiesta

Print("------------ResultDescription\r

",TradeResultDescription(result));

//--- memorizza il ticket dell'ordine per la sua cancellazione al prossimo handling in OnTick()

if(result.order!=0)

{

//--- elimina quest'ordine dal suo ticket alla prossima chiamata OnTick()

order_ticket=result.order;

Print(" Ticket dell'ordine pendente ",order_ticket,"\r

");

}

}

else // mostra la descrizione completa per le transazioni di altro tipo

//--- mostra la descrizione di una transazione ricevuta nel Journal

Print("------------TransactionDescription\r

",TransactionDescription(trans));



//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce la descrizione testuale della transazione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans)

{

//---

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

desc+="Simbolo: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Ticket dell'affare: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Tipo di Affare: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Tipo di Ordine: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Stato dell'Ordine: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Tipo dell'orario dell'Ordine: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Espirazione dell'Ordine: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Innesco Prezzo: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

//--- restituisce la stringa ottenuta

return desc;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce la descrizione testuale della transazione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request)

{

//---

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

desc+="Simbolo: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Tipo dell'Ordine: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Riempimento dell'Ordine: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Tipo di orario dell'Ordine: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Espirazione dell'Ordine: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Punti di deviazione: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Commento: "+request.comment+"\r

";

//--- restituisce la stringa ottenuta

return desc;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce la descrizione testuale del risultato della richiesta di handling |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result)

{

//---

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

desc+="ID Richiesta: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Ticket dell'Affare: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Commento: "+result.comment+"\r

";

//--- restituisce la stringa ottenuta

return desc;

}

Vedi anche

Tipi di Transazione di Trade, OnTradeTransaction()