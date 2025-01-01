DocumentazioneSezioni
Un affare è il riflesso del fatto dell'esecuzione di un' operazione di trade basata su un ordine che contiene una richiesta di trade. Each trade is described by properties that allow to obtain information about it. Per leggere i valori delle proprietà, vengono utilizzate le funzioni del tipo HistoryDealGet...(), che restituiscono valori delle enumerazioni corrispondenti.

Per la funzione HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificatore

Descrizione

Tipo

DEAL_TICKET

Ticket Affare. Numero unico assegnato ad ogni affare

long

DEAL_ORDER

Affare numero d'ordine

long

DEAL_TIME

Orario affare

datetime

DEAL_TIME_MSC

Il tempo di esecuzione di un affare in millisecondi dal 01.01.1970

long

DEAL_TYPE

Tipo Affare

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Entry dell'affare - ingresso in, ingresso out, inversione

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Numero magico dell' affare (vedi ORDER_MAGIC)

long

DEAL_REASON

La ragione o la fonte per l'esecuzione degli affari

ENUM_DEAL_REASON

DEAL_POSITION_ID

Identificatore di posizione, nell' apertura, modifica o chiusura di ciò a cui questo affare prende parte. Ogni posizione ha un identificatore univoco che viene assegnato a tutti gli affari eseguiti per il simbolo durante l'intero ciclo di vita della posizione.

long

Per la funzione HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Identificatore

Descrizione

Tipo

DEAL_VOLUME

Volume affare

double

DEAL_PRICE

Prezzo affare

double

DEAL_COMMISSION

Prezzo commissione

double

DEAL_SWAP

Swap cumulativo sulla chiusura

double

DEAL_PROFIT

Profitto affare

double

DEAL_FEE

Le commissioni per effettuare un affare vengono addebitate subito dopo aver eseguito l'affare

double

DEAL_SL

Stop Loss level

  • Entry and reversal deals use the Stop Loss values from the original order based on which the position was opened or reversed
  • Exit deals use the Stop Loss of a position as at the time of position closing

double

DEAL_TP

Take Profit level

  • Entry and reversal deals use the Take Profit values from the original order based on which the position was opened or reversed
  • Exit deals use the Take Profit value of a position as at the time of position closing

double

Per la funzione HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Identificatore

Descrizione

Tipo

DEAL_SYMBOL

Simbolo affare

string

DEAL_COMMENT

Commento affare

string

 

Ogni affare è caratterizzato da un tipo, i valori consentiti sono elencati in ENUM_DEAL_TYPE. Per ottenere informazioni sul tipo di operazione, utilizzare la funzione HistoryDealGetInteger() con il modificatore DEAL_TYPE.

ENUM_DEAL_TYPE

Identificatore

Descrizione

DEAL_TYPE_BUY

Buy

DEAL_TYPE_SELL

Sell

DEAL_TYPE_BALANCE

Balance

DEAL_TYPE_CREDIT

Credit

DEAL_TYPE_CHARGE

Carico aggiuntivo

DEAL_TYPE_CORRECTION

Correzione

DEAL_TYPE_BONUS

Bonus

DEAL_TYPE_COMMISSION

Commissione aggiuntiva

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Commissione giornaliera

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Commissione mensile

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Commissione agente giornaliero

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Commissione agente mensile

DEAL_TYPE_INTEREST

Tasso d'interesse

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

Affare buy annullato Non ci può essere una situazione in cui un affare precedentemente eseguito venga annullato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_BUY) viene cambiato in DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

Affare vendita eseguito. Non ci può essere una situazione in cui un affare di vendita eseguito in precedenza venga cancellato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_SELL) viene cambiato in DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.

DEAL_DIVIDEND

Operazioni di dividendo

DEAL_DIVIDEND_FRANKED

Operazioni di dividendi frante (non tassabili)

DEAL_TAX

Addebiti tasse

 

Gli affari differiscono non solo per i loro tipi impostati in ENUM_DEAL_TYPE, ma anche nel modo in cui cambiano le posizioni. Questa può essere una semplice posizione di apertura, o l'accumulo di una posizione precedentemente aperta (ingresso di mercato), chiusura di posizione da un affare opposto di un volume corrispondente (uscita mercato), o inversone di posizione, se la direzione-opposta dell' affare copre il volume della posizione precedentemente aperta.

Tutte queste situazioni sono descritte da valori dell'enumerazione ENUM_DEAL_ENTRY. Per ricevere queste informazioni su un affare, utilizzare la funzione HistoryDealGetInteger() con il modificatore DEAL_ENTRY.

ENUM_DEAL_ENTRY

Identificatore

Descrizione

DEAL_ENTRY_IN

Entry in

DEAL_ENTRY_OUT

Entry out

DEAL_ENTRY_INOUT

Reverse

DEAL_ENTRY_OUT_BY

Chiude una posizione da una opposta

 

La ragione dell'esecuzione degli affari è contenuta nella proprietà DEAL_REASON. Un affare può essere eseguito in seguito all'avvio di un ordine piazzato da un'applicazione mobile o da un programma MQL5, nonché come risultato dell'evento StopOut, del calcolo del margine di variazione, ecc. I valori possibili di DEAL_REASON sono descritti nell'enumerazione ENUM_DEAL_REASON. Per gli affari non-di-trading derivanti dal bilancio, credito, commissioni e altre operazioni, DEAL_REASON_CLIENT è indicato come motivo.

ENUM_DEAL_REASON

Identificatore

Descrizione

DEAL_REASON_CLIENT

L'affare è stato eseguita in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un terminale desktop

DEAL_REASON_MOBILE

L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un'applicazione mobile

DEAL_REASON_WEB

L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione di un ordine piazzato dalla piattaforma web

DEAL_REASON_EXPERT

L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un programma MQL5, ad esempio un Expert Advisor o uno Script

DEAL_REASON_SL

L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione dello Stop Loss

DEAL_REASON_TP

L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione del Take Profit

DEAL_REASON_SO

L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione dell'evento Stop Out

DEAL_REASON_ROLLOVER

L'affare è stato eseguito a causa di un rollover

DEAL_REASON_VMARGIN

L'affare è stato eseguito dopo aver addebitato il margine di variazione

DEAL_REASON_SPLIT

L'affare è stato eseguito dopo la ripartizione (riduzione dei prezzi) di uno strumento, che aveva una posizione aperta durante l'annuncio split

DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION

L'affare è stato eseguito a seguito di un'azione aziendale: fusione o rinomina di un titolo, trasferimento di un cliente su un altro conto, ecc.

 