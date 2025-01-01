- Proprietà del database della CroniStoria
Un affare è il riflesso del fatto dell'esecuzione di un' operazione di trade basata su un ordine che contiene una richiesta di trade. Each trade is described by properties that allow to obtain information about it. Per leggere i valori delle proprietà, vengono utilizzate le funzioni del tipo HistoryDealGet...(), che restituiscono valori delle enumerazioni corrispondenti.
Per la funzione HistoryDealGetInteger()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
DEAL_TICKET
|
Ticket Affare. Numero unico assegnato ad ogni affare
|
long
|
DEAL_ORDER
|
Affare numero d'ordine
|
long
|
DEAL_TIME
|
Orario affare
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
Il tempo di esecuzione di un affare in millisecondi dal 01.01.1970
|
long
|
DEAL_TYPE
|
Tipo Affare
|
DEAL_ENTRY
|
Entry dell'affare - ingresso in, ingresso out, inversione
|
DEAL_MAGIC
|
Numero magico dell' affare (vedi ORDER_MAGIC)
|
long
|
DEAL_REASON
|
La ragione o la fonte per l'esecuzione degli affari
|
DEAL_POSITION_ID
|
Identificatore di posizione, nell' apertura, modifica o chiusura di ciò a cui questo affare prende parte. Ogni posizione ha un identificatore univoco che viene assegnato a tutti gli affari eseguiti per il simbolo durante l'intero ciclo di vita della posizione.
|
long
Per la funzione HistoryDealGetDouble()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
DEAL_VOLUME
|
Volume affare
|
double
|
DEAL_PRICE
|
Prezzo affare
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
Prezzo commissione
|
double
|
DEAL_SWAP
|
Swap cumulativo sulla chiusura
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
Profitto affare
|
double
|
DEAL_FEE
|
Le commissioni per effettuare un affare vengono addebitate subito dopo aver eseguito l'affare
|
double
|
DEAL_SL
|
Stop Loss level
|
double
|
DEAL_TP
|
Take Profit level
|
double
Per la funzione HistoryDealGetString()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
DEAL_SYMBOL
|
Simbolo affare
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
Commento affare
|
string
Ogni affare è caratterizzato da un tipo, i valori consentiti sono elencati in ENUM_DEAL_TYPE. Per ottenere informazioni sul tipo di operazione, utilizzare la funzione HistoryDealGetInteger() con il modificatore DEAL_TYPE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Buy
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Sell
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Balance
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Credit
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Carico aggiuntivo
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Correzione
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonus
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Commissione aggiuntiva
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Commissione giornaliera
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Commissione mensile
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Commissione agente giornaliero
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Commissione agente mensile
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Tasso d'interesse
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Affare buy annullato Non ci può essere una situazione in cui un affare precedentemente eseguito venga annullato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_BUY) viene cambiato in DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Affare vendita eseguito. Non ci può essere una situazione in cui un affare di vendita eseguito in precedenza venga cancellato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_SELL) viene cambiato in DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata.
|
DEAL_DIVIDEND
|
Operazioni di dividendo
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
Operazioni di dividendi frante (non tassabili)
|
DEAL_TAX
|
Addebiti tasse
Gli affari differiscono non solo per i loro tipi impostati in ENUM_DEAL_TYPE, ma anche nel modo in cui cambiano le posizioni. Questa può essere una semplice posizione di apertura, o l'accumulo di una posizione precedentemente aperta (ingresso di mercato), chiusura di posizione da un affare opposto di un volume corrispondente (uscita mercato), o inversone di posizione, se la direzione-opposta dell' affare copre il volume della posizione precedentemente aperta.
Tutte queste situazioni sono descritte da valori dell'enumerazione ENUM_DEAL_ENTRY. Per ricevere queste informazioni su un affare, utilizzare la funzione HistoryDealGetInteger() con il modificatore DEAL_ENTRY.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Entry in
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Entry out
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Reverse
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
Chiude una posizione da una opposta
La ragione dell'esecuzione degli affari è contenuta nella proprietà DEAL_REASON. Un affare può essere eseguito in seguito all'avvio di un ordine piazzato da un'applicazione mobile o da un programma MQL5, nonché come risultato dell'evento StopOut, del calcolo del margine di variazione, ecc. I valori possibili di DEAL_REASON sono descritti nell'enumerazione ENUM_DEAL_REASON. Per gli affari non-di-trading derivanti dal bilancio, credito, commissioni e altre operazioni, DEAL_REASON_CLIENT è indicato come motivo.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
L'affare è stato eseguita in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un terminale desktop
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un'applicazione mobile
|
DEAL_REASON_WEB
|
L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione di un ordine piazzato dalla piattaforma web
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione di un ordine piazzato da un programma MQL5, ad esempio un Expert Advisor o uno Script
|
DEAL_REASON_SL
|
L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione dello Stop Loss
|
DEAL_REASON_TP
|
L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione del Take Profit
|
DEAL_REASON_SO
|
L'affare è stato eseguito in seguito all'attivazione dell'evento Stop Out
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
L'affare è stato eseguito a causa di un rollover
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
L'affare è stato eseguito dopo aver addebitato il margine di variazione
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
L'affare è stato eseguito dopo la ripartizione (riduzione dei prezzi) di uno strumento, che aveva una posizione aperta durante l'annuncio split
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
L'affare è stato eseguito a seguito di un'azione aziendale: fusione o rinomina di un titolo, trasferimento di un cliente su un altro conto, ecc.