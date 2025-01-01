Proprietà Affari(Deal)

Un affare è il riflesso del fatto dell'esecuzione di un' operazione di trade basata su un ordine che contiene una richiesta di trade. Each trade is described by properties that allow to obtain information about it. Per leggere i valori delle proprietà, vengono utilizzate le funzioni del tipo HistoryDealGet...(), che restituiscono valori delle enumerazioni corrispondenti.

Per la funzione HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificatore Descrizione Tipo DEAL_TICKET Ticket Affare. Numero unico assegnato ad ogni affare long DEAL_ORDER Affare numero d'ordine long DEAL_TIME Orario affare datetime DEAL_TIME_MSC Il tempo di esecuzione di un affare in millisecondi dal 01.01.1970 long DEAL_TYPE Tipo Affare ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Entry dell'affare - ingresso in, ingresso out, inversione ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Numero magico dell' affare (vedi ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON La ragione o la fonte per l'esecuzione degli affari ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Identificatore di posizione, nell' apertura, modifica o chiusura di ciò a cui questo affare prende parte. Ogni posizione ha un identificatore univoco che viene assegnato a tutti gli affari eseguiti per il simbolo durante l'intero ciclo di vita della posizione. long

Per la funzione HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Identificatore Descrizione Tipo DEAL_VOLUME Volume affare double DEAL_PRICE Prezzo affare double DEAL_COMMISSION Prezzo commissione double DEAL_SWAP Swap cumulativo sulla chiusura double DEAL_PROFIT Profitto affare double DEAL_FEE Le commissioni per effettuare un affare vengono addebitate subito dopo aver eseguito l'affare double DEAL_SL Stop Loss level Entry and reversal deals use the Stop Loss values from the original order based on which the position was opened or reversed

Exit deals use the Stop Loss of a position as at the time of position closing double DEAL_TP Take Profit level Entry and reversal deals use the Take Profit values from the original order based on which the position was opened or reversed

Exit deals use the Take Profit value of a position as at the time of position closing double

Per la funzione HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Identificatore Descrizione Tipo DEAL_SYMBOL Simbolo affare string DEAL_COMMENT Commento affare string

Ogni affare è caratterizzato da un tipo, i valori consentiti sono elencati in ENUM_DEAL_TYPE. Per ottenere informazioni sul tipo di operazione, utilizzare la funzione HistoryDealGetInteger() con il modificatore DEAL_TYPE.

ENUM_DEAL_TYPE

Identificatore Descrizione DEAL_TYPE_BUY Buy DEAL_TYPE_SELL Sell DEAL_TYPE_BALANCE Balance DEAL_TYPE_CREDIT Credit DEAL_TYPE_CHARGE Carico aggiuntivo DEAL_TYPE_CORRECTION Correzione DEAL_TYPE_BONUS Bonus DEAL_TYPE_COMMISSION Commissione aggiuntiva DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Commissione giornaliera DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Commissione mensile DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Commissione agente giornaliero DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Commissione agente mensile DEAL_TYPE_INTEREST Tasso d'interesse DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Affare buy annullato Non ci può essere una situazione in cui un affare precedentemente eseguito venga annullato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_BUY) viene cambiato in DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata. DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Affare vendita eseguito. Non ci può essere una situazione in cui un affare di vendita eseguito in precedenza venga cancellato. In questo caso, il tipo di affare precedentemente eseguito (DEAL_TYPE_SELL) viene cambiato in DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, ed il suo profitto/perdita viene reso a zero. Il precedente profitto/perdita ottenuti vengono caricati/prelevati usando un' operazione di bilanciamento separata. DEAL_DIVIDEND Operazioni di dividendo DEAL_DIVIDEND_FRANKED Operazioni di dividendi frante (non tassabili) DEAL_TAX Addebiti tasse

Gli affari differiscono non solo per i loro tipi impostati in ENUM_DEAL_TYPE, ma anche nel modo in cui cambiano le posizioni. Questa può essere una semplice posizione di apertura, o l'accumulo di una posizione precedentemente aperta (ingresso di mercato), chiusura di posizione da un affare opposto di un volume corrispondente (uscita mercato), o inversone di posizione, se la direzione-opposta dell' affare copre il volume della posizione precedentemente aperta.

Tutte queste situazioni sono descritte da valori dell'enumerazione ENUM_DEAL_ENTRY. Per ricevere queste informazioni su un affare, utilizzare la funzione HistoryDealGetInteger() con il modificatore DEAL_ENTRY.

ENUM_DEAL_ENTRY

Identificatore Descrizione DEAL_ENTRY_IN Entry in DEAL_ENTRY_OUT Entry out DEAL_ENTRY_INOUT Reverse DEAL_ENTRY_OUT_BY Chiude una posizione da una opposta

La ragione dell'esecuzione degli affari è contenuta nella proprietà DEAL_REASON. Un affare può essere eseguito in seguito all'avvio di un ordine piazzato da un'applicazione mobile o da un programma MQL5, nonché come risultato dell'evento StopOut, del calcolo del margine di variazione, ecc. I valori possibili di DEAL_REASON sono descritti nell'enumerazione ENUM_DEAL_REASON. Per gli affari non-di-trading derivanti dal bilancio, credito, commissioni e altre operazioni, DEAL_REASON_CLIENT è indicato come motivo.

ENUM_DEAL_REASON