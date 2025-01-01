DocumentazioneSezioni
Canale di Regressione Lineare.

ObjRegression

Nota

Per il "Canale di Regressione Lineare", è possibile specificare la modalità della sua continuazione a destra e/o a sinistra (proprietà OBJPROP_RAY_RIGHT ed OBJPROP_RAY_LEFT rispettivamente). Può essere anche impostata la modalità di riempimento del canale con colore.

Esempio

Il seguente script crea e muove un canale di regressione lineare sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo Script disegna l'oggetto grafico \"Canale di Regressione Lineare\"."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale della grandezza della"
#property description "finestra del chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="Regression"// Nome del canale
input int             InpDate1=10;          // data del 1mo punto, %
input int             InpDate2=40;          // data del 2ndo punto, %
input color           InpColor=clrRed;      // Colore del canale
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH;  // Stile delle linee del canale
input int             InpWidth=2;           // Spessore delle linee del canale
input bool            InpFill=false;        // Riempie il canale con colore
input bool            InpBack=false;        // Background channel
input bool            InpSelection=true;    // evidenza spostamento
input bool            InpRayLeft=false;     // Continuazione del canale a sinistra
input bool            InpRayRight=false;    // Continuazione del canale a destra
input bool            InpHidden=true;       // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;          // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea il Canale di Regressione Lineare dalle coordinate fornite |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool RegressionCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                      const string          name="Regression"// nome del canale
                      const int             sub_window=0,      // indice della sottofinestra 
                      datetime              time1=0,           // orario del primo punto
                      datetime              time2=0,           // orario del secondo punto
                      const color           clr=clrRed,        // colore del canale
                      const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile delle linee del canale
                      const int             width=1,           // spessore delle linee del canale
                      const bool            fill=false,        // riempimento del canale con colore
                      const bool            back=false,        // in sottofondo
                      const bool            selection=true,    // evidenza movimento
                      const bool            ray_left=false,    // continua del canale a sinistra
                      const bool            ray_right=false,   // continua del canale a destra
                      const bool            hidden=true,       // nascosto nella lista oggetti
                      const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeRegressionEmptyPoints(time1,time2);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea il canale dalle coordinate date
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_REGRESSION,sub_window,time1,0,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare il canale di regressione lineare! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta il colore del canale
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile delle linee del canale
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- imposta lo spessore delle linee del canale
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di riempimento del canale
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenzia del canale per lo spostamento
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione del display del canale a sinistra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione del display del canale a destra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta il punto di ancoraggio del canale                                       |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool RegressionPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID del chart
                           const string name="Channel"// nome del canale
                           const int    point_index=0,  // indice del punto di ancoraggio
                           datetime     time=0,         // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
  {
//--- se l'orario non è impostato, sposta il punto sulla barra corrente
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina il canale                                                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool RegressionDelete(const long   chart_ID=0,     // ID del chart
                      const string name="Channel"// nome del canale
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina il canale
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare il canale! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio del canale ed impostare i valori di default|
//| per quelli vuoti                                                                      |
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeRegressionEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
  {
//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se l'orario del primo punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda
   if(!time1)
     {
      //--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- imposta il primo punto 9 barre a sinistra dalla seconda
      time1=temp[0];
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e modificare le coordinate dei punti di ancoraggio del canale"
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare il canale
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- crea un canale di regressione lineare
   if(!RegressionCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpColor,InpStyle,InpWidth,
      InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta il canale orizzontalmente sulla destra
//---contatore del ciclo
   int h_steps=bars/2;
//--- sposta il canale
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usa i seguenti valori
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- move the anchor points
      if(!RegressionPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
         return;
      if(!RegressionPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina il canale dal chart
   RegressionDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }