//--- descrizione

#property description "Lo Script disegna l'oggetto grafico \"Canale di Regressione Lineare\"."

#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale della grandezza della"

#property description "finestra del chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="Regression"; // Nome del canale

input int InpDate1=10; // data del 1mo punto, %

input int InpDate2=40; // data del 2ndo punto, %

input color InpColor=clrRed; // Colore del canale

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Stile delle linee del canale

input int InpWidth=2; // Spessore delle linee del canale

input bool InpFill=false; // Riempie il canale con colore

input bool InpBack=false; // Background channel

input bool InpSelection=true; // evidenza spostamento

input bool InpRayLeft=false; // Continuazione del canale a sinistra

input bool InpRayRight=false; // Continuazione del canale a destra

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea il Canale di Regressione Lineare dalle coordinate fornite |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool RegressionCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Regression", // nome del canale

const int sub_window=0, // indice della sottofinestra

datetime time1=0, // orario del primo punto

datetime time2=0, // orario del secondo punto

const color clr=clrRed, // colore del canale

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile delle linee del canale

const int width=1, // spessore delle linee del canale

const bool fill=false, // riempimento del canale con colore

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenza movimento

const bool ray_left=false, // continua del canale a sinistra

const bool ray_right=false, // continua del canale a destra

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeRegressionEmptyPoints(time1,time2);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea il canale dalle coordinate date

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_REGRESSION,sub_window,time1,0,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare il canale di regressione lineare! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta il colore del canale

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile delle linee del canale

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta lo spessore delle linee del canale

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di riempimento del canale

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenzia del canale per lo spostamento

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione del display del canale a sinistra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione del display del canale a destra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta il punto di ancoraggio del canale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool RegressionPointChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Channel", // nome del canale

const int point_index=0, // indice del punto di ancoraggio

datetime time=0, // coordinate tempo, del punto di ancoraggio

{

//--- se l'orario non è impostato, sposta il punto sulla barra corrente

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina il canale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool RegressionDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Channel") // nome del canale

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina il canale

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare il canale! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+---------------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio del canale ed impostare i valori di default|

//| per quelli vuoti |

//+---------------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeRegressionEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)

{

//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- se l'orario del primo punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda

if(!time1)

{

//--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- imposta il primo punto 9 barre a sinistra dalla seconda

time1=temp[0];

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- grandezza dell'array prezzo

int accuracy=1000;

//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati

//--- per impostare e modificare le coordinate dei punti di ancoraggio del canale"

datetime date[];

double price[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

/--- riempie l'array dei prezzi

//--- trova i valori più alti e più bassi del chart

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definisce i punti per disegnare il canale

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

//--- crea un canale di regressione lineare

if(!RegressionCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpColor,InpStyle,InpWidth,

InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta il canale orizzontalmente sulla destra

//---contatore del ciclo

int h_steps=bars/2;

//--- sposta il canale

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usa i seguenti valori

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- move the anchor points

if(!RegressionPointChange(0,InpName,0,date[d1]))

return;

if(!RegressionPointChange(0,InpName,1,date[d2]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina il canale dal chart

RegressionDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}