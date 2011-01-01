//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_LINE.mq5 |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore che dimostra DRAW_COLOR_LINE"

#property description "Traccia una linea sul prezzo di chiusura in pezzi colorati di 20 battute ciascuna"

#property description "La larghezza, lo stile e il colore delle parti della linea vengono modificati in modo casuale"

#property description "ogni N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorLine

#property indicator_label1 "ColorLine"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE

//--- Definire 5 colori per colorare ogni barra (sono memorizzati nell' array speciale)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (Up to 64 colors can be specified)

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parametri di input

input int N=5; //Numero di ticks da cambiare

input int Length=20; // La lunghezza di ciascuna parte di colore in barre

int line_colors=5; // Il numero di colori impostati è 5 - vedi #property indicator_color1

//--- Un buffer per il plotting

double ColorLineBuffer[];

//--- Un buffer per memorizzare il colore linea su ciascuna barra

double ColorLineColors[];



//--- L'array per memorizzare i colori contiene 7 elementi

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod};

//--- Un array per memorizzare gli stili di linea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Associa un array e un buffer indicatore

SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorLineColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- Inizializzazione del generatore di numeri pseudo-casuali

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();

//--- Cambia i colori delle sezioni della linea

ChangeColors(colors,5);

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- Blocco per il calcolo dei valori dell'indicatore

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

//--- Scrive il valore dell'indicatore nel buffer

ColorLineBuffer[i]=close[i];

//--- Ora, imposta casualmente un set di indici di colori per questa barra

int color_index=i%(5*Length);

color_index=color_index/Length;

//--- Per questa barra, la linea avrà il colore con l'indice color_index

ColorLineColors[i]=color_index;

}



//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il colore dei segmenti della linea |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Il numero dei colori

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- Ottiene un valore casuale

int number=MathRand();

//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione intera

int i=number%size;

//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici

PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà

plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore

cols[i]); // Un nuovo colore

//--- Scrivi i colori

comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'apparenza di una linea visualizzata nell'indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea

string comm="";

//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea

int number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4

//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea

number=MathRand();

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles

int size=ArraySize(styles);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera

int style_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Scrive lo stile della linea

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}