|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_LINE.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore che dimostra DRAW_COLOR_LINE"
#property description "Traccia una linea sul prezzo di chiusura in pezzi colorati di 20 battute ciascuna"
#property description "La larghezza, lo stile e il colore delle parti della linea vengono modificati in modo casuale"
#property description "ogni N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1 "ColorLine"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
//--- Definire 5 colori per colorare ogni barra (sono memorizzati nell' array speciale)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (Up to 64 colors can be specified)
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri di input
input int N=5; //Numero di ticks da cambiare
input int Length=20; // La lunghezza di ciascuna parte di colore in barre
int line_colors=5; // Il numero di colori impostati è 5 - vedi #property indicator_color1
//--- Un buffer per il plotting
double ColorLineBuffer[];
//--- Un buffer per memorizzare il colore linea su ciascuna barra
double ColorLineColors[];
//--- L'array per memorizzare i colori contiene 7 elementi
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Associa un array e un buffer indicatore
SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorLineColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Inizializzazione del generatore di numeri pseudo-casuali
MathSrand(GetTickCount());
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
ticks++;
//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Cambia le proprietà della linea
ChangeLineAppearance();
//--- Cambia i colori delle sezioni della linea
ChangeColors(colors,5);
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- Blocco per il calcolo dei valori dell'indicatore
for(int i=0;i<rates_total;i++)
{
//--- Scrive il valore dell'indicatore nel buffer
ColorLineBuffer[i]=close[i];
//--- Ora, imposta casualmente un set di indici di colori per questa barra
int color_index=i%(5*Length);
color_index=color_index/Length;
//--- Per questa barra, la linea avrà il colore con l'indice color_index
ColorLineColors[i]=color_index;
}
//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il colore dei segmenti della linea |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Il numero dei colori
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Ottiene un valore casuale
int number=MathRand();
//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione intera
int i=number%size;
//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici
PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà
plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore
cols[i]); // Un nuovo colore
//--- Scrivi i colori
comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza di una linea visualizzata nell'indicatore |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea
string comm="";
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
int number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
int size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
int style_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}