- Costanti Prezzo
- Metodi di smussamento
- Linee Indicatori
- Stili di Disegno
- Proprietà Indicatore Personalizzato
- Tipi di indicatori
- Identificatori Tipo di Dati
Price Constants
I calcoli di indicatori tecnici richiedono valori di prezzo e/o valori di volumi, sui quali i calcoli verranno eseguiti. Ci sono 7 identificatori predefiniti dall'enumerazione ENUM_APPLIED_PRICE, utilizzati per specificare il prezzo base per il calcolo desiderato.
|
ID
|
Descrizione
|
PRICE_CLOSE
|
Prezzo di chiusura
|
PRICE_OPEN
|
Prezzo di apertura
|
PRICE_HIGH
|
Il prezzo massimo per il periodo
|
PRICE_LOW
|
Il prezzo minimo per il periodo
|
PRICE_MEDIAN
|
Prezzo mediano, (high + low)/2
|
PRICE_TYPICAL
|
Prezzo tipico, (high + low + close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Prezzo medio, (alto + basso + vicino + close)/4
Se il volume viene utilizzata nei calcoli, è necessario specificare uno dei due valori dell'enumerazione ENUM_APPLIED_VOLUME.
|
ID
|
Descrizione
|
VOLUME_TICK
|
Tick volume
|
VOLUME_REAL
|
Trade volume
L'indicatore tecnico iStochastic() può essere calcolato in due modi diversi per:
- o solo i prezzi Close;
- o prezzi High e Low.
Per selezionare una variante necessaria per il calcolo, specificare uno dei valori dell'enumerazione ENUM_STO_PRICE.
|
ID
|
Descrizione
|
STO_LOWHIGH
|
Il calcolo si basa sui prezzi inferiore/superiore
|
STO_CLOSECLOSE
|
Calculation is based on Close/Close prices
Se un indicatore tecnico usa per i calcoli i dati prezzo, il tipo di cui viene impostato ENUM_APPLIED_PRICE, quindi la gestione di qualsiasi indicatore (costruita nel terminale o scritta da un utente) può essere utilizzata come la serie prezzo di ingresso. In questo caso, i valori del buffer zero del indicatore verranno utilizzati per i calcoli. In questo modo è facile costruire i valori di un indicatore utilizzando i valori di un altro indicatore. L'handle di un indicatore personalizzato viene creato chiamando la funzione iCustom().
Esempio:
|
#property indicator_separate_window