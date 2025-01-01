- Costanti Prezzo
- Metodi di smussamento
- Linee Indicatori
- Stili di Disegno
- Proprietà Indicatore Personalizzato
- Tipi di indicatori
- Identificatori Tipo di Dati
Quando si crea un indicatore personalizzato, è possibile specificare uno dei 18 tipi di grafico tracciato (come visualizzato nella finestra del grafico principale o una sottofinestra grafico), i cui valori sono specificati nella enumerazione ENUM_DRAW_TYPE.
In un indicatore personalizzato, è consentito utilizzare qualsiasi tipo di costruzione/disegno di indicatore. Ogni tipo di costruzione richiede la specifica di uno a cinque array globali per memorizzare i dati necessari per il disegno. Questi array di dati devono essere legati con il buffer indicatore utilizzando la funzione SetIndexBuffer(). Il tipo di dati da ENUM_INDEXBUFFER_TYPE deve essere specificato per ogni buffer.
A seconda dello stile di disegno, potrebbe essere necessario 1-4 valori buffer (contrassegnato come INDICATOR_DATA). Se uno stile ammette l'alternarsi dinamico dei colori (tutti gli stili contengono COLORE nei loro nomi), quindi avrete bisogno di un altro buffer di colore (tipo indicato INDICATOR_COLOR_INDEX). I buffer di colore sono sempre tenuti dopo buffer valore corrispondente allo stile.
|
ID
|
Descrizione
|
Data buffers
|
Color buffers
|
Non disegnato
|
1
|
0
|
Linea
|
1
|
0
|
Sezione
|
1
|
0
|
Istogramma dalla linea dello zero
|
1
|
0
|
Istogramma dei due buffer indicatore
|
2
|
0
|
Disegnamento frecce
|
1
|
0
|
Stili Zigzag permettono la sezione verticale sulla barra
|
2
|
0
|
Color fill between the two levels
|
2
|
0
|
Visualizzare come una sequenza di barre
|
4
|
0
|
Visualizza come una sequenza di candele
|
4
|
0
|
Linea multicolore
|
1
|
1
|
Sezione multicolore
|
1
|
1
|
Istogramma multicolore dalla linea dello zero
|
1
|
1
|
Istogramma multicolore dei due buffer indicatore
|
2
|
1
|
Disegno frecce multicolori
|
1
|
1
|
ZigZag multicolore
|
2
|
1
|
Multicolore barre
|
4
|
1
|
Candele multicolore
|
4
|
1
Per perfezionare la visualizzazione del tipo di disegno selezionato, vengono utilizzati identificatori elencati in ENUM_PLOT_PROPERTY.
Per le funzioni PlotIndexSetInteger() e PlotIndexGetInteger()
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
PLOT_ARROW
|
Codice Arrow per DRAW_ARROW stile
|
uchar
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Spostamento verticale di frecce per stile DRAW_ARROW
|
int
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Numero di barre iniziali, senza disegno e valori nel DataWindow
|
int
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Tipo di costruzione grafica
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Segno di visualizzazione dei valori di costruzione nel DataWindow
|
bool
|
PLOT_SHIFT
|
Spostamento dell'indicatore tracciato lungo l'asse del tempo nelle bars
|
int
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Stile di Disegno della linea
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Lo spessore della linea di disegno
|
int
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Il numero di colori
|
int
|
PLOT_LINE_COLOR
|
L'indice di un tampone contenente il colore di disegno
|
color modifier = index number of colors
Per la funzione PlotIndexSetDouble()
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Un valore vuoto per la stampa, per cui non esiste nessun disegno
|
double
Per la funzione PlotIndexSetString()
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
PLOT_LABEL
|
Il nome della serie grafica dell' indicatore da visualizzare nel DataWindow. Quando si lavora con stili grafici complessi che richiedono diversi buffer indicatori per la visualizzazione, i nomi per ogni buffer possono essere specificati utilizzando ";" come separatore. Codice di esempio è mostrato in DRAW_CANDLES
|
string
5 stili possono essere utilizzati per disegnare linee in indicatori personalizzati. Essi sono validi solo per lo spessore della linea 0 o 1.
|
ID
|
Descrizione
|
STYLE_SOLID
|
Linea continua
|
STYLE_DASH
|
Linea spezzata
|
STYLE_DOT
|
Linea tratteggiata
|
STYLE_DASHDOT
|
Linea punteggiata-tratteggiata
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Tratteggio - due punti
Per impostare lo stile di disegno linea ed il tipo di disegno, viene utilizzata la funzione PlotIndexSetInteger(). Per le Estensioni di Fibonacci lo spessore e lo stile di disegno dei livelli può essere indicato con la funzione ObjectSetInteger().
Esempio:
|
#property indicator_chart_window