- Tipi Integer
- Tipi Reali (double, float)
- Numero complesso (complex)
- Tipo Stringa
- Strutture, Classi e Interfacce
- Oggetto Array Dinamico
- Matrices and vectors
- Typecasting
- Tipo Void e Costante NULL
- Tipi definiti dall'utente
- Puntatori agli Oggetti
- Riferimento. Il Modifier & e la parola chiave this
Tipo Void e Costante NULL
Sintatticamente il tipo void è un tipo fondamentale insieme ai tipi char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double e string. Questo tipo è utilizzato per indicare che la funzione non restituisce alcun valore, o come parametro di funzione che indica l'assenza di parametri.
La variabile costante predefinita NULL è di tipo void. Può essere assegnato a variabili di altri tipi fondamentali senza conversione. Il confronto tra variabili di tipo fondamentale con il valore NULL è consentito.
Esempio:
|
//--- Se la stringa non viene inizializzata, allora assegniamo il nostro valore predefinito ad essa
Anche, NULL, può essere paragonato a puntatori a oggetti creati con l'operatore new.
