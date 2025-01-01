Tipo Void e Costante NULL

Sintatticamente il tipo void è un tipo fondamentale insieme ai tipi char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double e string. Questo tipo è utilizzato per indicare che la funzione non restituisce alcun valore, o come parametro di funzione che indica l'assenza di parametri.

La variabile costante predefinita NULL è di tipo void. Può essere assegnato a variabili di altri tipi fondamentali senza conversione. Il confronto tra variabili di tipo fondamentale con il valore NULL è consentito.

Esempio:

//--- Se la stringa non viene inizializzata, allora assegniamo il nostro valore predefinito ad essa

if(some_string==NULL) some_string="empty";

Anche, NULL, può essere paragonato a puntatori a oggetti creati con l'operatore new.

