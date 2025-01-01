- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
L'operatore new crea automaticamente un oggetto di una grandezza corrispondente, chiama il costruttore dell'oggetto e restituisce un descrittore di oggetto creato. In caso di fallimento, l'operatore restituisce un descrittore null che può essere confrontato con la costante NULL.
Il nuovo operatore può essere applicato solo ad oggetti classe. Non può essere applicato a strutture.
L'operatore non deve essere usato per creare array di oggetti. Per effettuare questa operazione, utilizzare la funzione ArrayResize().
Esempio:
Va notato che il descrittore oggetto non è un puntatore all' indirizzo di memoria.
Un oggetto creato con l'operatore new deve essere esplicitamente rimosso usando l'operatore delete.
