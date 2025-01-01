DocumentazioneSezioni
OBJ_VLINE

Linea verticale.

ObjVLine

Nota

Quando si disegna una linea verticale, è possibile impostare la modalità di visualizzazione della linea per tutte le finestre chart (di proprietà OBJPROP_RAY).

Esempio

Il seguente script crea e sposta la linea verticale sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea Verticale\" ."
#property description "La data del punto di ancoraggio è impostata in percentuale dello"
#property description "spessoore in barre della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="VLine";     // Nome della linea
input int             InpDate=25;          // Data evento, %
input color           InpColor=clrRed;     // Colore della Linea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Stile della linea
input int             InpWidth=3;          // Spessore della linea
input bool            InpBack=false;       // Sottofondo linea
input bool            InpSelection=true;   // Evdenzia movimento
input bool            InpRay=true;         // Continuazione della linea verso il basso
input bool            InpHidden=true;      // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;         // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea la linea verticale                                                        |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                 const string          name="VLine",      // nome della linea
                  const int             sub_window=0,      // indice sottofinestra
                 datetime              time=0,            // orario della linea
                 const color           clr=clrRed,        // colore della linea
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile della linea
                 const int             width=1,           // spessore della linea
                 const bool            back=false,        // in sottofondo
                 const bool            selection=true,    // evidenzia movimento
                 const bool            ray=true,          // continuazione della linea verso il basso
                           const bool            hidden=true,       // nascosto nella lista oggetti
                           const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//--- se l'orario non è impostato, lo disegna per mezzo dell'ultima barra
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea una linea verticale
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta colore della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- larghezza della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di visualizzazione della linea nella sottofinestra del chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta la linea verticale                                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long   chart_ID=0,   // ID del chart
               const string name="VLine"// nome della linea
               datetime     time=0)       // orario della linea
  {
//--- se l'orario della linea non è impostato, sposta la linea all'ultima barra
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta la linea verticale
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la linea verticale                                                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long   chart_ID=0,   // ID del chart
                 const string name="VLine"// nome della linea
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina la linea verticale
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array per memorizzare i valori data che devono essere usati
//--- per impostare e cambiare le coordinate del punto di ancoraggio della linea
   datetime date[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definisce i punti per disegnare la linea
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- crea una linea verticale
   if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
      return;
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta la linea
//---contatore del ciclo
   int h_steps=bars/2;
//--- sposta la linea
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.03 secondi di ritardo
      Sleep(30);
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina il canale dal chart
   VLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }