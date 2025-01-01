|
//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea Verticale\" ."
#property description "La data del punto di ancoraggio è impostata in percentuale dello"
#property description "spessoore in barre della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string InpName="VLine"; // Nome della linea
input int InpDate=25; // Data evento, %
input color InpColor=clrRed; // Colore della Linea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Stile della linea
input int InpWidth=3; // Spessore della linea
input bool InpBack=false; // Sottofondo linea
input bool InpSelection=true; // Evdenzia movimento
input bool InpRay=true; // Continuazione della linea verso il basso
input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti
input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea la linea verticale |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="VLine", // nome della linea
const int sub_window=0, // indice sottofinestra
datetime time=0, // orario della linea
const color clr=clrRed, // colore della linea
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea
const int width=1, // spessore della linea
const bool back=false, // in sottofondo
const bool selection=true, // evidenzia movimento
const bool ray=true, // continuazione della linea verso il basso
const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti
const long z_order=0) // priorità per il click del mouse
{
//--- se l'orario non è impostato, lo disegna per mezzo dell'ultima barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- crea una linea verticale
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nel creare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- imposta colore della linea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- larghezza della linea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di visualizzazione della linea nella sottofinestra del chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta la linea verticale |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="VLine", // nome della linea
datetime time=0) // orario della linea
{
//--- se l'orario della linea non è impostato, sposta la linea all'ultima barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- sposta la linea verticale
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nello spostare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la linea verticale |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="VLine") // nome della linea
{
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- elimina la linea verticale
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nell'eliminare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
{
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
return;
}
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array per memorizzare i valori data che devono essere usati
//--- per impostare e cambiare le coordinate del punto di ancoraggio della linea
datetime date[];
//--- allocazione della memoria
ArrayResize(date,bars);
//--- riempie l'array delle date
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- definisce i punti per disegnare la linea
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- crea una linea verticale
if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
return;
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ora, sposta la linea
//---contatore del ciclo
int h_steps=bars/2;
//--- sposta la linea
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usa il seguente valore
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- sposta il punto
if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
if(IsStopped())
return;
//--- ridisegna il chart
ChartRedraw();
// 0.03 secondi di ritardo
Sleep(30);
}
//--- 1 secondo di ritardo
Sleep(1000);
//--- elimina il canale dal chart
VLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
Sleep(1000);
//---
}