//--- descrizione

#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea Verticale\" ."

#property description "La data del punto di ancoraggio è impostata in percentuale dello"

#property description "spessoore in barre della finestra chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="VLine"; // Nome della linea

input int InpDate=25; // Data evento, %

input color InpColor=clrRed; // Colore della Linea

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Stile della linea

input int InpWidth=3; // Spessore della linea

input bool InpBack=false; // Sottofondo linea

input bool InpSelection=true; // Evdenzia movimento

input bool InpRay=true; // Continuazione della linea verso il basso

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea la linea verticale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="VLine", // nome della linea

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time=0, // orario della linea

const color clr=clrRed, // colore della linea

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea

const int width=1, // spessore della linea

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenzia movimento

const bool ray=true, // continuazione della linea verso il basso

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- se l'orario non è impostato, lo disegna per mezzo dell'ultima barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea una linea verticale

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta colore della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- larghezza della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di visualizzazione della linea nella sottofinestra del chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta la linea verticale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="VLine", // nome della linea

datetime time=0) // orario della linea

{

//--- se l'orario della linea non è impostato, sposta la linea all'ultima barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta la linea verticale

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina la linea verticale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="VLine") // nome della linea

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina la linea verticale

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare la linea verticale! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- array per memorizzare i valori data che devono essere usati

//--- per impostare e cambiare le coordinate del punto di ancoraggio della linea

datetime date[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- definisce i punti per disegnare la linea

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- crea una linea verticale

if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))

return;

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta la linea

//---contatore del ciclo

int h_steps=bars/2;

//--- sposta la linea

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- sposta il punto

if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.03 secondi di ritardo

Sleep(30);

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina il canale dal chart

VLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}