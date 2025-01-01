- Flags di Apertura File
Quando si convertono variabili stringa in array di tipo char e precedenti, utilizzato in MQL5 la codifica di default corrisponde all' attuale ANSI del sistema operativo Windows (CP_ACP). Se si desidera specificare un diverso tipo di codifica, può essere impostato come parametro aggiuntivo per le funzioni CharArrayToString(), StringToCharArray() e FileOpen().
La tabella elenca le costanti predefinite per alcune delle più popolari pagine di codice. Pagine di codice non menzionate possono essere specificate da un codice corrispondente alla pagina.
Costanti built-in di Tabelle Codici
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
CP_ACP
|
0
|
L'attuale codepage Windows ANSI
|
CP_OEMCP
|
1
|
L'attuale sistema OEM code page.
|
CP_MACCP
|
2
|
L'attuale code page di sistema Macintosh.
Nota: Questo valore è usato soprattutto nei codici di programma creati prima, e non serve a niente ora, dal momento che i moderni computer Macintosh usano Unicode per la codifica.
|
CP_THREAD_ACP
|
3
|
La tabella codici ANSI di Windows per il thread corrente.
|
CP_SYMBOL
|
42
|
Simbolo codice della pagina
|
CP_UTF7
|
65000
|
UTF-7 code page.
|
CP_UTF8
|
65001
|
UTF-8 code page.
