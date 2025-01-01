DocumentazioneSezioni
Utilizzo di una Tabella Codici in Operazioni di Conversione di Stringhe

Quando si convertono variabili stringa in array di tipo char e precedenti, utilizzato in MQL5 la codifica di default corrisponde all' attuale ANSI del sistema operativo Windows (CP_ACP). Se si desidera specificare un diverso tipo di codifica, può essere impostato come parametro aggiuntivo per le funzioni CharArrayToString(), StringToCharArray() e FileOpen().

La tabella elenca le costanti predefinite per alcune delle più popolari pagine di codice. Pagine di codice non menzionate possono essere specificate da un codice corrispondente alla pagina.

Costanti built-in di Tabelle Codici

Constant

Valore

Descrizione

CP_ACP

0

L'attuale codepage Windows ANSI

CP_OEMCP

1

L'attuale sistema OEM code page.

CP_MACCP

2

L'attuale code page di sistema Macintosh.

Nota: Questo valore è usato soprattutto nei codici di programma creati prima, e non serve a niente ora, dal momento che i moderni computer Macintosh usano Unicode per la codifica.

CP_THREAD_ACP

3

La tabella codici ANSI di Windows per il thread corrente.

CP_SYMBOL

42

Simbolo codice della pagina

CP_UTF7

65000

UTF-7 code page.

CP_UTF8

65001

UTF-8 code page.

Vedi anche

