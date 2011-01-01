|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_ZIGZAG"
#property description "Esso disegna una sega come segmenti dritti, saltando le barre di un giorno"
#property description "Il giorno da saltare è selezionato a caso durante l'avvio dell' indicatore"
#property description "Il colore, spessore e stile dei segmenti vengono cambiati in modo casuale"
#property description " ogni N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ZigZag
#property indicator_label1 "ZigZag"
#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri di input
input int N=5; // Numero di ticks da cambiare
//--- buffers indicatore
double ZigZagBuffer1[];
double ZigZagBuffer2[];
//--- Il giorno della settimana per il quale l'indicatore non viene tracciato
int invisible_day;
//--- Un array per salvare i colori
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Legatura Array e buffer indicatore
SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);
//--- Ottiene un valore casuale da 0 a 6, per questo giorno l'indicatore non è tracciato
invisible_day=MathRand()%6;
/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
ticks++;
//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Cambia le proprietà della linea
ChangeLineAppearance();
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- La struttura del tempo è richiesta per ottenere il giorno della settimana di ogni barra
MqlDateTime dt;
//--- La posizione di partenza dei calcoli
int start=0;
//--- Se l'indicatore è stato calcolato sulla tick precedente, allora avviare il calcolo con il penultimo tick
if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Ciclo del calcolo
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Scrive il tempo di apertura della barra nella struttura
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- Se il giorno della settimana di questa barra è pari ad invisible_day
if(dt.day_of_week==invisible_day)
{
//--- Scrive i valori vuoti per i buffer per questa barra
ZigZagBuffer1[i]=0;
ZigZagBuffer2[i]=0;
}
//--- Se il giorno della settimana è ok, riempire i buffer
else
{
//--- Se il numero di barre è pari
if(i%2==0)
{
//--- Write High in the 1st buffer and Low in the 2nd one
ZigZagBuffer1[i]=high[i];
ZigZagBuffer2[i]=low[i];
}
//--- Il numero di barre è dispari
else
{
//--- Compila le barre in un ordine inverso
ZigZagBuffer1[i]=low[i];
ZigZagBuffer2[i]=high[i];
}
}
}
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifica l'aspetto dei segmenti a zig-zag |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà ZigZag
string comm="";
//--- Un blocco per cambiare il colore del ZigZag
int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []
int size=ArraySize(colors);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera
int color_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Scrive il colore della linea
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
int style_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Aggiunge le informazioni sul giorno che viene omesso nei calcoli
comm="\r\nNot plotted day - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}