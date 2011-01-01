//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_ZIGZAG"

#property description "Esso disegna una sega come segmenti dritti, saltando le barre di un giorno"

#property description "Il giorno da saltare è selezionato a caso durante l'avvio dell' indicatore"

#property description "Il colore, spessore e stile dei segmenti vengono cambiati in modo casuale"

#property description " ogni N ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ZigZag

#property indicator_label1 "ZigZag"

#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG

#property indicator_color1 clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parametri di input

input int N=5; // Numero di ticks da cambiare

//--- buffers indicatore

double ZigZagBuffer1[];

double ZigZagBuffer2[];

//--- Il giorno della settimana per il quale l'indicatore non viene tracciato

int invisible_day;

//--- Un array per salvare i colori

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Un array per memorizzare gli stili di linea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Legatura Array e buffer indicatore

SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);

//--- Ottiene un valore casuale da 0 a 6, per questo giorno l'indicatore non è tracciato

invisible_day=MathRand()%6;

/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- La struttura del tempo è richiesta per ottenere il giorno della settimana di ogni barra

MqlDateTime dt;



//--- La posizione di partenza dei calcoli

int start=0;

//--- Se l'indicatore è stato calcolato sulla tick precedente, allora avviare il calcolo con il penultimo tick

if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;

//--- Ciclo del calcolo

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- Scrive il tempo di apertura della barra nella struttura

TimeToStruct(time[i],dt);

//--- Se il giorno della settimana di questa barra è pari ad invisible_day

if(dt.day_of_week==invisible_day)

{

//--- Scrive i valori vuoti per i buffer per questa barra

ZigZagBuffer1[i]=0;

ZigZagBuffer2[i]=0;

}

//--- Se il giorno della settimana è ok, riempire i buffer

else

{

//--- Se il numero di barre è pari

if(i%2==0)

{

//--- Write High in the 1st buffer and Low in the 2nd one

ZigZagBuffer1[i]=high[i];

ZigZagBuffer2[i]=low[i];

}

//--- Il numero di barre è dispari

else

{

//--- Compila le barre in un ordine inverso

ZigZagBuffer1[i]=low[i];

ZigZagBuffer2[i]=high[i];

}

}

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifica l'aspetto dei segmenti a zig-zag |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà ZigZag

string comm="";

//--- Un blocco per cambiare il colore del ZigZag

int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []

int size=ArraySize(colors);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera

int color_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Scrive il colore della linea

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea

number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4

//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea

number=MathRand();

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles

size=ArraySize(styles);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera

int style_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Scrive lo stile della linea

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- Aggiunge le informazioni sul giorno che viene omesso nei calcoli

comm="\r

Not plotted day - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}