|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_HISTOGRAM.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_HISTOGRAM"
#property description "Esso disegna una sinusoide come un istogramma in una finestra separata"
#property description "Il colore e la larghezza delle colonne vengono modificate in modo casuale"
#property description "dopo ogni N ticks"
#property description "I parametri delle barre impostano il numero delle barre nel ciclo della sinusoide"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Histogram
#property indicator_label1 "Histogram"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri di input
input int bars=30; // Il periodo della sinusoide in barre
input int N=5; // Il numero di ticks che cambiano l'istogramma
//--- buffers indicatore
double HistogramBuffer[];
//--- Un fattore per ottenere l'angolo di 2Pi in radianti, moltiplicato per il parametro di barre
double multiplier;
//--- Un array per salvare i colori
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mappatura buffers indicatore
SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Calcola il moltiplicatore
if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
else
{
PrintFormat("Imposta il valore di bars=%d maggiore di 1",barre);
//--- Terminazione precoce dell'indicatore
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
ticks++;
//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Cambia le proprietà della linea
ChangeLineAppearance();
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- Calcola i valori dell'indicatore
int start=0;
//--- Se già calcolato nelle precedenti starts di OnCalculate
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // imposta l'inizio del calcolo con la penultima barra
//--- Compila il buffer di indicatore con valori
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
}
//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza delle linee nell'indicatore |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea
string comm="";
//--- Un blocco per cambiare il colore della linea
int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []
int size=ArraySize(colors);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera
int color_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Scrive il colore della linea
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4
//--- Imposta la larghezza
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
int style_index=number%size;
//--- Imposta lo stile della linea
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}