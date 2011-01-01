DocumentazioneSezioni
DRAW_SECTION

DRAW_SECTION disegna sezioni del colore specificato dai valori del buffer dell'indicatore. La larghezza, il colore e lo stile della linea possono essere specificati come per lo stile DRAW_LINE - utilizzando le direttive del compilatore o in modo dinamico utilizzando la funzione PlotIndexSetInteger(). Cambiamenti dinamici delle proprietà di plotting permettono di "animare" gli indicatori, in modo che il loro aspetto cambi a seconda della situazione attuale.

Le sezioni vengono disegnate da un valore non vuoto di un altro valore non vuoto del buffer indicatore, i valori vuoti vengono ignorati. Per specificare quale valore deve essere considerato come "vuoto", impostare questo valore nella proprietà PLOT_EMPTY_VALUE: ad esempio, se l'indicatore deve essere disegnato come una sequenza di sezioni su valori diversi da zero, allora è necessario impostare il valore zero come uno vuoto:

/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno
   PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Riempire sempre esplicitamente i valori dei buffer indicatore, impostare un valore vuoto in un buffer per gli elementi che non devono essere tracciati.

Il numero di buffer necessari per tracciare DRAW_SECTION è 1.

Un esempio di indicatore che disegna sezioni tra i prezzi High e Low. Il colore, la larghezza e lo stile di tutte le sezioni cambiano in modo casuale ogni N ticks.

Un esempio di DRAW_SECTION

Notare che inizialmente per Plot1 con DRAW_SECTION le proprietà vengono impostate utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate() queste tre proprietà vengono impostate in modo casuale. Il parametro N è impostato in parametri esterni dell'indicatore per la possibilità di configurazione manuale (la scheda Parametri nella finestra Proprietà del indicatore).

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                               DRAW_SECTION.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_SECTION"
#property description "Disegna sezioni dritte ogni N barre"
#property description "Il colore, spessore e stile delle sezioni vengono cambiati in modo casuale"
#property description "dopo ogni N ticks"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Section
#property indicator_label1  "Section"
#property indicator_type1   DRAW_SECTION
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- parametri input
input int      bars=5;           // La lunghezza della sezione in barre
input int      N=5;              // Il numero di ticks per cambiare lo stile delle sezioni
//--- Un buffer indicatore per il disegno
double         SectionBuffer[];
//--- Una variabile ausiliaria per calcolare la fine delle sezioni
int            divider;
//--- Un array per salvare i colori
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Associa un array e un buffer indicatore
   SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);
/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Controllare il parametro indicatore
   if(bars<=0)
     {
      PrintFormat("Valore non valido del parametro barra=%d",bars);
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   else divider=2*bars;
//---+
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
   ticks++;
//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Cambia le proprietà della linea
      ChangeLineAppearance();
      //--- Resetta il contatore dei ticks a zero
      ticks=0;
     }
 
//--- Il numero della barra da cui inizia il calcolo dei valori degli indicatori
   int start=0;
//--- Se l'indicatore è stato calcolato prima, allora impostare l'inizio sulla barra precedente
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- Qui ci sono tutti i calcoli dei valori degli indicatori
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
/ / --- Ottiene il resto della divisione del numero di barre di 2*barre
      int rest=i%divider;
      //--- Se il numero di barre è divisibile per 2*barre
      if(rest==0)
        {
         //--- Imposta la fine della sezione presso il prezzo elevato di questo bar
         SectionBuffer[i]=high[i];
        }
      //--- Se il resto della divisione è pari a barre, 
      else
        {
         //--- Imposta la fine della sezione presso il prezzo elevato di questo bar
         if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];
         //--- Se non è successo niente, ignora bar - set 0
         else SectionBuffer[i]=0;
        }
     }
//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifica l'aspetto delle sezioni dell'indicatore                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea
   string comm="";
//--- Un blocco del cambiamento del colore della linea
   int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors [] 
   int size=ArraySize(colors);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera
   int color_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Scrive il colore della linea
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
   number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
   int width=number%5;   // La larghezza è impostata da 0 a 4
//--- Imposta la larghezza
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
   number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
   size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
   int style_index=number%size;
//--- Imposta lo stile della linea
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
   Comment(comm);
  }