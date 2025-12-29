Fabrikaufträge ohne Transport m/m spiegeln eine Veränderung des Gesamtwertes der im Berichtsmonat bei den Herstellern erteilten Neuaufträge im Vergleich zum Vormonat wider. Aufträge für jedwede Art von Fahrzeugen werden von der Berechnung des Indikators ausgeschlossen. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Auftragseingänge exkl. Transport m/m (United States Factory Orders excl. Transportation m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.