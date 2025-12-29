Der Hauspreis-Index S&P/Case-Shiller Composite-20 n.s.a. m/m spiegelt eine Veränderung der Wiederverkaufspreise in 20 wichtigen Regionen mit U-Bahnen im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Saisonale Schwankungen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die Berechnung umfasst die gewichteten Wiederverkaufsangebote von Karl Fall, Robert Shiller und Allan Weiss. Die Daten für die Berechnung werden von den lokalen Erfassungsstellen erhoben. Jeder Ballungsraum erhält ein Gewicht, das für die Berechnung des Gesamtindexes verwendet wird. Die verfügbaren Daten umfassen in der Regel das Datum, den Verkaufspreis und die Art der Immobilie. Ein Objekt muss bereits einmal verkauft worden sein, um in die Berechnung des zusammengesetzten Index einbezogen zu werden.

Die folgenden Haustypen sind von der Berechnung ausgeschlossen:

Neue Häuser, weil es nicht möglich ist, eine Preisänderung bei einem Wiederverkauf zu messen.

Eigentumswohnungen und Genossenschaften, Mehrfamilienhäuser und andere Objekte, die nicht als "Einfamilienhaus" klassifiziert werden können.

Nicht marktübliche Transaktionen (z.B. Transfers zwischen Familienmitgliedern)

Transaktionen, bei denen die Eigenschaftstypbezeichnung geändert wird (z.B. Eigenschaften die ursprünglich als Einfamilienhäuser erfasst wurden, werden anschließend als Eigentumswohnungen erfasst)

Häuser, die wiederholt zwei oder mehrmals innerhalb von sechs Monaten verkauft worden sind

Auf dem Markt werden in der Regel für verschiedene Immobilientypen unterschiedliche Faktoren gebildet, die Nachfrage, Angebot und Preise bestimmen. Zur korrekten Beurteilung der Marktsituation enthält der Index daher eine Segmentierung nach Wohnraumtypen. Die detaillierte Version dieses zusammengesetzten Indikators enthält drei separate Indizes: Preise für Wohnungen mit niedrigen, mittleren und hohen Kosten. Preisänderungen bei teuren Häusern wirken sich stärker auf das Ergebnis des Composite-Index aus. Dies ist einer der Unterschiede zwischen dem Index und FHFA Immobilienpreisindex, in dem keine Segmentierung angewendet wird und ein Durchschnittspreis für alle Haustypen berechnet wird.

Auch die S&P/CS-Berechnung verwendet eine kleinere Stichprobe und berücksichtigt keine Daten aus 13 Staaten. Der Indikator wird zur Messung der Aktivität auf dem Immobilienmarkt in den größten Regionen mit U-Bahnen der USA verwendet. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die Dollarnotierungen auswirken

