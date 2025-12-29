Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Treasury International Capital (TIC), gesamter Nettokapitalfluss (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)
|Niedrig
|$-37.3 B
|$128.1 B
|
$184.3 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|$158.7 B
|
$-37.3 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der gesamte Nettokapitalfluss nach TIC ist Teil der nationalen Zahlungsbilanz, die die Kapitalzuflüsse und -abflüsse kennzeichnet. Ein positiver Saldo weist auf einen Kapitalzufluss hin, ein negativer Wert auf einen Abfluss.
Das US-Finanzministerium veröffentlicht den Bericht über den Nettokapitalfluss monatlich im Rahmen der Daten des Treasury International Capital Data (TIC). Der Bericht spiegelt die Entwicklung der meisten Arten von Wertpapieren wie Schatzbriefe, Unternehmensaktien und Anleihen wider.
Die TIC-Daten umfassen die meisten Komponenten der internationalen Finanzströme. Er errechnet sich aus der Summe der folgenden Werte:
- Langfristige Transaktionen (ein negativer Wert zeigt einen Kapitalabfluss an)
- Käufe von US-Wertpapieren durch ausländische Investoren
- Nicht börsennotierte Treasury-Wertpapiere für ausländische öffentliche Institutionen und sonstige ausländische Gebietsansässige
- Monatliche Veränderungen der Bankverbindlichkeiten
- Dollar-denominierte Veränderungen in den Verbindlichkeiten des US-Finanzministeriums
Von der resultierenden Summe werden folgende Komponenten abgezogen: Zahlungen an ausländische Gebietsansässige aus inländischen Wertpapieren, Kauf von ausländischen Wertpapieren durch Swaps.
Der Bericht enthält keine Zuflüsse von Direktinvestitionen in US-Unternehmen aus dem Ausland und Direktinvestitionen von in den USA ansässigen Personen in ausländische Unternehmen.
Der positive Kapitalfluss kann sich positiv auf den US-Dollar auswirken, da Ausländer gezwungen sind, Dollar zu kaufen, um für US-Wertpapiere zu bezahlen Der Indikator hat den größten Einfluss auf die Wertpapiermärkte.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Treasury International Capital (TIC), gesamter Nettokapitalfluss (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites