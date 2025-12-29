Der gesamte Nettokapitalfluss nach TIC ist Teil der nationalen Zahlungsbilanz, die die Kapitalzuflüsse und -abflüsse kennzeichnet. Ein positiver Saldo weist auf einen Kapitalzufluss hin, ein negativer Wert auf einen Abfluss.

Das US-Finanzministerium veröffentlicht den Bericht über den Nettokapitalfluss monatlich im Rahmen der Daten des Treasury International Capital Data (TIC). Der Bericht spiegelt die Entwicklung der meisten Arten von Wertpapieren wie Schatzbriefe, Unternehmensaktien und Anleihen wider.

Die TIC-Daten umfassen die meisten Komponenten der internationalen Finanzströme. Er errechnet sich aus der Summe der folgenden Werte:

Langfristige Transaktionen (ein negativer Wert zeigt einen Kapitalabfluss an)

Käufe von US-Wertpapieren durch ausländische Investoren

Nicht börsennotierte Treasury-Wertpapiere für ausländische öffentliche Institutionen und sonstige ausländische Gebietsansässige

Monatliche Veränderungen der Bankverbindlichkeiten

Dollar-denominierte Veränderungen in den Verbindlichkeiten des US-Finanzministeriums

Von der resultierenden Summe werden folgende Komponenten abgezogen: Zahlungen an ausländische Gebietsansässige aus inländischen Wertpapieren, Kauf von ausländischen Wertpapieren durch Swaps.

Der Bericht enthält keine Zuflüsse von Direktinvestitionen in US-Unternehmen aus dem Ausland und Direktinvestitionen von in den USA ansässigen Personen in ausländische Unternehmen.

Der positive Kapitalfluss kann sich positiv auf den US-Dollar auswirken, da Ausländer gezwungen sind, Dollar zu kaufen, um für US-Wertpapiere zu bezahlen Der Indikator hat den größten Einfluss auf die Wertpapiermärkte.

