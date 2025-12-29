KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Treasury International Capital (TIC), gesamter Nettokapitalfluss (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Finanzministerium (United States Department of the Treasury)
Sektor:
Geld
Niedrig $​-37.3 B $​128.1 B
$​184.3 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
$​158.7 B
$​-37.3 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der gesamte Nettokapitalfluss nach TIC ist Teil der nationalen Zahlungsbilanz, die die Kapitalzuflüsse und -abflüsse kennzeichnet. Ein positiver Saldo weist auf einen Kapitalzufluss hin, ein negativer Wert auf einen Abfluss.

Das US-Finanzministerium veröffentlicht den Bericht über den Nettokapitalfluss monatlich im Rahmen der Daten des Treasury International Capital Data (TIC). Der Bericht spiegelt die Entwicklung der meisten Arten von Wertpapieren wie Schatzbriefe, Unternehmensaktien und Anleihen wider.

Die TIC-Daten umfassen die meisten Komponenten der internationalen Finanzströme. Er errechnet sich aus der Summe der folgenden Werte:

  • Langfristige Transaktionen (ein negativer Wert zeigt einen Kapitalabfluss an)
  • Käufe von US-Wertpapieren durch ausländische Investoren
  • Nicht börsennotierte Treasury-Wertpapiere für ausländische öffentliche Institutionen und sonstige ausländische Gebietsansässige
  • Monatliche Veränderungen der Bankverbindlichkeiten
  • Dollar-denominierte Veränderungen in den Verbindlichkeiten des US-Finanzministeriums

Von der resultierenden Summe werden folgende Komponenten abgezogen: Zahlungen an ausländische Gebietsansässige aus inländischen Wertpapieren, Kauf von ausländischen Wertpapieren durch Swaps.

Der Bericht enthält keine Zuflüsse von Direktinvestitionen in US-Unternehmen aus dem Ausland und Direktinvestitionen von in den USA ansässigen Personen in ausländische Unternehmen.

Der positive Kapitalfluss kann sich positiv auf den US-Dollar auswirken, da Ausländer gezwungen sind, Dollar zu kaufen, um für US-Wertpapiere zu bezahlen Der Indikator hat den größten Einfluss auf die Wertpapiermärkte.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Treasury International Capital (TIC), gesamter Nettokapitalfluss (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
$​-37.3 B
$​128.1 B
$​184.3 B
Sep 2025
$​190.1 B
$​179.4 B
$​187.1 B
Jul 2025
$​2.1 B
$​171.2 B
$​92.1 B
Jun 2025
$​77.8 B
$​194.2 B
$​318.1 B
Mai 2025
$​311.1 B
$​147.2 B
$​-14.6 B
Apr 2025
$​-14.2 B
$​201.8 B
$​253.1 B
Mär 2025
$​254.3 B
$​207.4 B
$​248.9 B
Feb 2025
$​284.7 B
$​209.3 B
$​-46.6 B
Jan 2025
$​87.1 B
$​268.1 B
$​134.1 B
Dez 2024
$​87.1 B
$​123.1 B
$​134.1 B
Nov 2024
$​159.9 B
$​271.0 B
$​201.8 B
Okt 2024
$​203.6 B
$​268.5 B
$​398.9 B
Sep 2024
$​398.4 B
$​78.8 B
$​75.9 B
Aug 2024
$​79.2 B
$​82.5 B
$​159.1 B
Jul 2024
$​156.5 B
$​65.5 B
$​92.0 B
Jun 2024
$​107.5 B
$​75.1 B
$​16.1 B
Mai 2024
$​15.8 B
$​94.6 B
$​64.2 B
Apr 2024
$​66.2 B
$​44.5 B
$​104.2 B
Mär 2024
$​102.1 B
$​-9.0 B
$​42.0 B
Feb 2024
$​51.6 B
$​-30.8 B
Jan 2024
$​-8.8 B
$​137.4 B
Dez 2023
$​139.8 B
$​223.3 B
Nov 2023
$​260.2 B
$​-9.2 B
$​-83.8 B
Okt 2023
$​-83.8 B
$​130.1 B
$​-64.8 B
Sep 2023
$​-67.4 B
$​60.8 B
$​131.0 B
Aug 2023
$​134.4 B
$​141.0 B
$​141.4 B
Jul 2023
$​140.6 B
$​143.9 B
$​137.9 B
Jun 2023
$​147.8 B
$​42.8 B
$​-161.6 B
Mai 2023
$​-167.6 B
$​180.5 B
$​35.3 B
Apr 2023
$​48.4 B
$​163.6 B
$​129.0 B
Mär 2023
$​56.7 B
$​59.6 B
$​13.7 B
Feb 2023
$​28.0 B
$​197.6 B
$​183.2 B
Jan 2023
$​183.1 B
$​157.9 B
$​26.7 B
Dez 2022
$​28.6 B
$​70.5 B
$​213.4 B
Nov 2022
$​213.1 B
$​178.8 B
$​179.3 B
Okt 2022
$​179.9 B
$​143.2 B
$​30.4 B
Sep 2022
$​30.9 B
$​70.6 B
$​277.2 B
Aug 2022
$​153.5 B
$​173.0 B
$​22.3 B
Jul 2022
$​22.1 B
$​152.8 B
$​194.5 B
Jun 2022
$​22.1 B
$​82.2 B
$​194.5 B
Mai 2022
$​182.5 B
$​176.9 B
$​-2.7 B
Apr 2022
$​1.3 B
$​161.3 B
$​108.7 B
Mär 2022
$​149.2 B
$​67.6 B
$​160.3 B
Feb 2022
$​162.6 B
$​145.9 B
$​287.4 B
Jan 2022
$​294.2 B
$​84.8 B
$​-53.8 B
Dez 2021
$​-52.4 B
$​72.3 B
$​216.8 B
Nov 2021
$​223.9 B
$​100.8 B
$​139.3 B
Okt 2021
$​143.0 B
$​69.3 B
$​-27.3 B
Sep 2021
$​-26.8 B
$​83.3 B
$​91.1 B
Aug 2021
$​91.0 B
$​91.7 B
$​164.1 B
