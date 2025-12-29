Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP q/q spiegelt die Veränderungen der Marktwerte der von der Binnenwirtschaft produzierten Güter und Dienstleistungen im Berichtsquartal gegenüber dem Vorquartal wider. Das US-BIP wird auf der Grundlage der Ausgaben berechnet. Die allgemeine Berechnungsformel ist daher eine Summe der folgenden Komponenten:

Ausgaben für den Eigenbedarf

Bruttoinvestitionen (Investitionen in private Unternehmen, z.B. Ausrüstungen)

Staatsausgaben (sowohl Konsum als auch Investitionen)

Netto-Exporte (Exporte minus Importe. Der Wert kann negativ sein)

Das Amt für Wirtschaftsanalyse der USA schätzt die BIP-Komponenten auf der Grundlage von Umfragen bei Einzelhändlern, Herstellern und Bauunternehmen sowie der Analyse von Handelsströmen.

Das BIP basiert auf der monetären Schätzung der Warenwerte und erfordert daher eine Anpassung an die Inflation. Je nachdem, ob eine Anpassung vorgenommen wird, kann das BIP real und nominal sein. Das nominale BIP ignoriert Inflation und Deflation, weshalb es schwierig ist, die Indexveränderung anhand des Nominalwerts zu messen. Das reale BIP berücksichtigt die Auswirkungen der Inflation und ermöglicht den ununterbrochenen Vergleich der Wirtschaftstätigkeit über lange Zeiträume (z.B. durch Darstellung der Veränderung des BIP gegenüber dem Vorjahr oder dem Quartal in Prozent). Zu diesem Zweck ist der BIP-Deflator in der Berechnungsformel enthalten.

Das BIP wird in der Regel als Indikator für den volkswirtschaftlichen Zustand und den Lebensstandard verwendet. Sein Wachstum wird als Stärkung der Wirtschaft interpretiert, der Rückgang zeigt eine Abschwächung.

Der Einfluss des BIP auf die Dollarnotierungen ist mit der Inflation verbunden. Das Verhältnis zwischen BIP und Inflation wiederum ist sehr heikel. Im Allgemeinen ist das BIP-Wachstum in erster Linie mit einem Anstieg der Inlandsausgaben verbunden, die die Inflation erhöhen können. Dieses Wachstum könnte die Wirtschaft beflügeln und die Dollarnotierungen nach oben treiben. Ein zu starkes BIP-Wachstum kann jedoch gefährlich sein, da eine inflationäre Überhitzung zu einer Abschwächung der Wirtschaft führt. Die meisten Ökonomen sind sich heute einig, dass die Wirtschaft mit 2,5% - 3,5% BIP-Wachstum pro Jahr sicher und stabil entwickeln kann.

Grafik der letzten Werte: