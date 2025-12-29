Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Leistungsbilanz (United States Current Account)
|Mittel
|$-251.312 B
|$-406.051 B
|
$-439.822 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Leistungsbilanz spiegelt den Saldo der Transaktionen zwischen US-Bürgern und dem Rest der Welt wider. Er errechnet sich aus der Summe der Handelsbilanz (Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), dem Nettofaktoreinkommen der US-Bürger (wie Zinsen, Dividenden, etc.) und Nettotransferzahlungen (z.B. ausländische Spenden) an US-Bürger.
Mit anderen Worten berücksichtigt die Leistungsbilanz Transaktionen zwischen Einwohnern und Nicht-Einwohnern der USA bezüglich Waren, Dienstleistungen, Primär- (Investitionen) und Sekundäreinkommen (Transaktionen).
Der Wert umfasst drei Hauptkomponenten: Waren und Dienstleistungen, Einkommen (Löhne und Erträge aus Kapitalanlagen) und laufende Übertragungen. Der Saldo der Waren und Dienstleistungen wird auf der Grundlage von Exporten und Importen berechnet. Der Saldo der Erträge enthält Löhne und Erträge aus ausländischen Investitionen (abzüglich Zahlungen an ausländische Investoren). Laufende Überweisungen sind Überweisungen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden; diese Überweisungen beziehen sich nicht auf die oben genannten Komponenten und können Spenden, Beihilfen, private Überweisungen, Rentenzahlungen, Unterhaltszahlungen usw. umfassen.
Eine positive Leistungsbilanz zeigt, dass das Land ein Nettokreditgeber für den Rest der Welt ist. Ein negativer Wert zeigt, dass die Nation ein Nettokreditnehmer ist.
Der Einfluss des Indikators auf den US-Dollar variiert in Abhängigkeit von der Wirtschaftslage. Meistens gilt ein Anstieg der Leistungsbilanz als positiv für den US-Dollar.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Leistungsbilanz (United States Current Account)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
