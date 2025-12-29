KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Kern-Eigenbedarfsausgaben (PCE) Preisindex q/q (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Bureau of Economic Analysis
Sektor:
Preise
Niedrig 2.9%
2.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Der Kern-Preisindex des PCE (Core PCE Price Index) q/q zeigt die Entwicklung der Preise für einen festen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen, die US-Bürger im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal gekauft haben. Dieser Indikator wird auch "PCE-Deflator" genannt. Er berücksichtigt die tatsächlichen und die kalkulatorischen Ausgaben der Haushalte für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie für Dienstleistungen. Die Preise für Nahrungsmittel und Energie sind aufgrund ihrer hohen Volatilität von der Berechnung des Kernindex ausgenommen.

Der Index wird auf Basis des Jahres 2009 bewertet.

Der PCE-Index wird in die US-Inflationsmessung einbezogen, da sein Wachstum in der Regel mit einem Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen einhergeht.

Im Vergleich zu einem anderen US-Verbraucherpreisindikator CPI verwendet die US-Notenbank bevorzugt den PCE zur Analyse der Wirtschaftslage. Denn die PCE-Berechnungsformel erlaubt die Berücksichtigung des Einflusses kurzfristiger Änderungen im Verbraucherverhalten und die Anpassung des Warenkorbs, während die Zusammensetzung des Warenkorbs und die Gewichte seiner Komponenten im CPI nur alle zwei Jahre überarbeitet werden. Daher bietet der PCE eine umfassendere Inflationseinschätzung.

Das Indexwachstum kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Kern-Eigenbedarfsausgaben (PCE) Preisindex q/q (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
2.9%
2.6%
3 Q 2025 vorl.
N/D
2.3%
2.6%
2 Q 2025
2.6%
2.5%
2.5%
2 Q 2025 vorl.
2.5%
2.5%
2.5%
2 Q 2025 vorl.
2.5%
3.3%
3.5%
1 Q 2025
3.5%
3.4%
3.4%
1 Q 2025 vorl.
3.4%
3.5%
3.5%
1 Q 2025 vorl.
3.5%
2.3%
2.6%
4 Q 2024
2.6%
2.7%
2.7%
4 Q 2024 vorl.
2.7%
2.5%
2.5%
4 Q 2024 vorl.
2.5%
2.1%
2.2%
3 Q 2024
2.2%
2.1%
2.1%
3 Q 2024 vorl.
2.1%
2.2%
2.2%
3 Q 2024 vorl.
2.2%
2.7%
2.8%
2 Q 2024
2.8%
2.8%
2.8%
2 Q 2024 vorl.
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 vorl.
2.9%
3.3%
3.7%
1 Q 2024
3.7%
3.6%
3.6%
1 Q 2024 vorl.
3.6%
3.7%
3.7%
1 Q 2024 vorl.
3.7%
2.7%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
2.6%
2.3%
3 Q 2023
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2023 vorl.
2.3%
2.4%
2.4%
3 Q 2023 vorl.
2.4%
4.0%
3.7%
2 Q 2023
3.7%
3.7%
3.7%
2 Q 2023 vorl.
3.7%
3.8%
3.8%
2 Q 2023 vorl.
3.8%
5.1%
4.9%
1 Q 2023
4.9%
5.0%
5.0%
1 Q 2023 vorl.
5.0%
4.9%
4.9%
1 Q 2023 vorl.
4.9%
4.5%
4.4%
4 Q 2022
4.4%
4.3%
4.3%
4 Q 2022 vorl.
4.3%
3.9%
3.9%
4 Q 2022 vorl.
3.9%
5.3%
4.7%
3 Q 2022
4.7%
4.6%
4.6%
3 Q 2022 vorl.
4.6%
4.5%
4.5%
3 Q 2022 vorl.
4.5%
4.9%
4.7%
2 Q 2022
4.7%
4.4%
4.4%
2 Q 2022 vorl.
4.4%
4.4%
4.4%
2 Q 2022 vorl.
4.4%
4.4%
5.2%
1 Q 2022
5.2%
5.1%
5.1%
1 Q 2022 vorl.
5.1%
5.2%
5.2%
1 Q 2022 vorl.
5.2%
4.8%
5.0%
4 Q 2021
5.0%
5.0%
5.0%
4 Q 2021 vorl.
5.0%
4.9%
4.9%
4 Q 2021 vorl.
4.9%
6.3%
4.6%
3 Q 2021
4.6%
4.5%
4.5%
3 Q 2021 vorl.
4.5%
4.5%
4.5%
3 Q 2021 vorl.
4.5%
4.4%
6.1%
2 Q 2021
6.1%
6.1%
6.1%
2 Q 2021 vorl.
6.1%
6.1%
6.1%
12345
