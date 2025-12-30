Der Indikator der anstehenden Hausverkäufe (Pending Home Sales) m/m spiegelt die Anzahl unterzeichneten Verkaufsverträge im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Die Berechnung umfasst unterzeichnete Verträge für den Verkauf von bestehenden Einfamilienhäusern, Wohnungen, Eigentumswohnungen und Genossenschaften.

Der Bericht wird von der US National Association of Realtors veröffentlicht. Die detaillierte Version enthält sowohl die absolute Anzahl der verkauften Einheiten als auch die monetäre Bewertung (durchschnittliche Verkaufspreise nach geographischen Regionen). Die Daten werden für vier geografische Regionen bereitgestellt: Nordosten, Mittlerer Westen, Süden und Westen.. Der Indikator ist saisonbereinigt.

Da ein Vertragsabschluss durchschnittlich 6 bis 8 Wochen dauert, sind die anstehende Hausverkäufe (Pending Home Sales) ein Frühindikator für den US-Wohnungsmarkt, der eine zweimonatige Vorausschätzung liefert. Der Indikator erlaubt die Vorhersage des Wertes eines anderen wichtigen Index, den der Verkäufe bestehender Häuser.

Analysten schätzen den Index für die große Stichprobengröße (die das gesamte Staatsgebiet abdeckt) und für Informationen über Wohnungen, die zusätzlich zu Einfamilienhäusern angeboten werden, was eine größere Objektivität bei der Bewertung des Wohnungsmarktes bietet, als beispielsweise Baubeginne. Der Indikator charakterisiert die Stärke des Wohnungsmarktes und seine Gesamtnachfrage. Es ermöglicht auch eine indirekte mittelfristige Prognose für die Verkaufsdynamik von verwandten Produkten, wie zum Beispiel Wohngebäudeversicherungen oder Haushaltswaren.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die USD-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: