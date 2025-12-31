Der House Price Index y/y misst die durchschnittlichen Wertveränderungen von Einfamilienhäusern in den USA im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Höhere Immobilienpreise können das Vertrauen der Verbraucher stärken und zu einem Anstieg der Konsumausgaben führen, was wiederum zu einem Anstieg der wirtschaftlichen Entwicklung und der Inflation führen kann. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Wohnimmobilienpreisindex (HPI) y/y (United States House Price Index (HPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.