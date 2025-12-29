KalenderKategorien

Challenger Vereinigte Staaten Stellenabbau (Challenger United Sates Job Cuts)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Challenger, Gray & Christmas
Sektor:
Arbeit
Niedrig N/D
153.074 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Challenger Job Cuts spiegelt die Gesamtzahl der Entlassungen wider, die von Arbeitgebern im Laufe des jeweiligen Monats gemeldet wurden. Der Indikator ermöglicht die Beurteilung der Arbeitsmarktsituation. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird als ungünstig für den US-Dollar angesehen, während niedrigere Werte als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Challenger Vereinigte Staaten Stellenabbau (Challenger United Sates Job Cuts)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
153.074 K
Okt 2025
153.074 K
54.064 K
Sep 2025
54.064 K
85.979 K
Aug 2025
85.979 K
62.075 K
Jul 2025
62.075 K
47.999 K
Jun 2025
47.999 K
93.816 K
Mai 2025
93.816 K
105.441 K
Apr 2025
105.441 K
275.240 K
Mär 2025
275.240 K
172.017 K
Feb 2025
172.017 K
49.795 K
Jan 2025
49.795 K
38.792 K
Dez 2024
38.792 K
57.727 K
Nov 2024
57.727 K
55.597 K
Okt 2024
55.597 K
72.821 K
Sep 2024
72.821 K
75.891 K
Aug 2024
75.891 K
25.885 K
Jul 2024
25.885 K
48.786 K
Jun 2024
48.786 K
63.816 K
Mai 2024
63.816 K
64.789 K
Apr 2024
64.789 K
90.309 K
Mär 2024
90.309 K
84.638 K
Feb 2024
84.638 K
82.307 K
Jan 2024
82.307 K
34.817 K
Dez 2023
34.817 K
45.510 K
Nov 2023
45.510 K
36.836 K
Okt 2023
36.836 K
47.457 K
Sep 2023
47.457 K
75.151 K
Aug 2023
75.151 K
23.697 K
Jul 2023
23.697 K
40.709 K
Jun 2023
40.709 K
80.089 K
Mai 2023
80.089 K
66.995 K
Apr 2023
66.995 K
89.703 K
Mär 2023
89.703 K
77.770 K
Feb 2023
77.770 K
102.943 K
Jan 2023
102.943 K
43.651 K
Dez 2022
43.651 K
76.835 K
Nov 2022
76.835 K
33.843 K
Okt 2022
33.843 K
29.989 K
Sep 2022
29.989 K
20.485 K
Aug 2022
20.485 K
25.810 K
Jul 2022
25.810 K
32.517 K
Jun 2022
32.517 K
20.712 K
Mai 2022
20.712 K
24.286 K
Apr 2022
24.286 K
21.387 K
Mär 2022
21.387 K
15.245 K
Feb 2022
15.245 K
19.064 K
Jan 2022
19.064 K
19.052 K
Dez 2021
19.052 K
14.875 K
Nov 2021
14.875 K
22.822 K
Okt 2021
22.822 K
17.895 K
1234
