Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Beschäftigung (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Notenbank von Philadelphia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektor:
Geschäft
Mittel 12.9 -0.3
6.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Beschäftigungsindex der Fed von Philadelphia (Employment Index) spiegelt die Arbeitsmarktbedingungen im Industriesektor in der Philadelphia Federal Reserve Zone wider. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware, Staaten mit hoher wirtschaftlicher Tätigkeit. Die Geschäftsbedingungen können hier landesweit extrapoliert werden.

Der Index wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage bei großen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der Region berechnet. Vertreter der Unternehmensleitung werden gebeten, die aktuelle Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe zu beurteilen. Die Umfrage enthält eine Frage zur Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen, die zum Beschäftigungsindex gehört. Die Umfrageteilnehmer werden gebeten, relative Schätzungen abzugeben: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind. Antworten in zwei Zeitabständen werden erwartet: Auswertung des letzten Monats und eine Prognose für die nächsten sechs Monate.

Positive Indexwerte deuten darauf hin, dass die Beschäftigung in der gesamten Region im Durchschnitt zugenommen hat. Werte unter Null deuten auf eine Abschwächung der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe hin.

Analysten achten häufig auf diese Indexkomponente, da die Arbeitsmarktaktivität einer der führenden Faktoren der US-Inflation ist. Das Beschäftigungswachstum deutet auf einen Anstieg des Konsums hin, was ein günstiger Faktor für die Entwicklung der Wirtschaft ist. Das verarbeitende Gewerbe in der Region schafft die meisten Arbeitsplätze, so dass die Beschäftigung in diesem Sektor ein repräsentativer Indikator für die Gesamtsituation ist. Die Dynamik des Philadelphia Fed Employment Index kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Beschäftigung (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
12.9
-0.3
6.0
Nov 2025
6.0
6.1
4.6
Okt 2025
4.6
8.3
5.6
Sep 2025
5.6
7.6
5.9
Aug 2025
5.9
0.8
10.3
Jul 2025
10.3
-4.1
-9.8
Jun 2025
-9.8
10.5
16.5
Mai 2025
16.5
7.7
0.2
Apr 2025
0.2
9.7
19.7
Mär 2025
19.7
16.0
5.3
Feb 2025
5.3
5.9
11.9
Jan 2025
11.9
15.7
4.8
Dez 2024
6.6
-3.2
8.6
Nov 2024
8.6
17.9
-2.2
Okt 2024
-2.2
-1.7
10.7
Sep 2024
10.7
7.3
-5.7
Aug 2024
-5.7
8.6
15.2
Jul 2024
15.2
-7.6
-2.5
Jun 2024
-2.5
-6.7
-7.9
Mai 2024
-7.9
-14.3
-10.7
Apr 2024
-10.7
-7.2
-9.6
Mär 2024
-9.6
-10.8
-10.3
Feb 2024
-10.3
0.7
-1.8
Jan 2024
-1.8
0.9
-2.5
Dez 2023
-1.7
0.8
0.8
Nov 2023
0.8
-0.9
4.0
Okt 2023
4.0
-5.9
-5.7
Sep 2023
-5.7
-3.5
-6.0
Aug 2023
-6.0
-0.7
-1.0
Jul 2023
-1.0
-4.5
-0.4
Jun 2023
-0.4
-4.4
-8.6
Mai 2023
-8.6
-5.2
-0.2
Apr 2023
-0.2
-2.6
-10.3
Mär 2023
-10.3
8.0
5.1
Feb 2023
5.1
4.6
10.9
Jan 2023
10.9
2.6
-0.9
Dez 2022
-1.8
17.8
7.1
Nov 2022
7.1
20.7
28.5
Okt 2022
28.5
18.1
12.0
Sep 2022
12.0
22.0
24.1
Aug 2022
24.1
23.9
19.4
Jul 2022
19.4
27.3
28.1
Jun 2022
28.1
33.9
25.5
Mai 2022
25.5
41.9
41.4
Apr 2022
41.4
37.1
38.9
Mär 2022
38.9
30.1
32.3
Feb 2022
32.3
30.5
26.1
Jan 2022
26.1
31.6
33.9
Dez 2021
33.9
29.6
27.2
Nov 2021
27.2
29.4
30.7
