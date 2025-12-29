Der Beschäftigungsindex der Fed von Philadelphia (Employment Index) spiegelt die Arbeitsmarktbedingungen im Industriesektor in der Philadelphia Federal Reserve Zone wider. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware, Staaten mit hoher wirtschaftlicher Tätigkeit. Die Geschäftsbedingungen können hier landesweit extrapoliert werden.

Der Index wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage bei großen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der Region berechnet. Vertreter der Unternehmensleitung werden gebeten, die aktuelle Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe zu beurteilen. Die Umfrage enthält eine Frage zur Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen, die zum Beschäftigungsindex gehört. Die Umfrageteilnehmer werden gebeten, relative Schätzungen abzugeben: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind. Antworten in zwei Zeitabständen werden erwartet: Auswertung des letzten Monats und eine Prognose für die nächsten sechs Monate.

Positive Indexwerte deuten darauf hin, dass die Beschäftigung in der gesamten Region im Durchschnitt zugenommen hat. Werte unter Null deuten auf eine Abschwächung der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe hin.

Analysten achten häufig auf diese Indexkomponente, da die Arbeitsmarktaktivität einer der führenden Faktoren der US-Inflation ist. Das Beschäftigungswachstum deutet auf einen Anstieg des Konsums hin, was ein günstiger Faktor für die Entwicklung der Wirtschaft ist. Das verarbeitende Gewerbe in der Region schafft die meisten Arbeitsplätze, so dass die Beschäftigung in diesem Sektor ein repräsentativer Indikator für die Gesamtsituation ist. Die Dynamik des Philadelphia Fed Employment Index kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.

Grafik der letzten Werte: