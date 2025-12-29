Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Beschäftigtenlöhne q/q (United States Employment Wages q/q)
|Niedrig
|0.8%
|0.9%
|
1.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.8%
|
0.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Beschäftigungslöhne q/q zeigen die Veränderungen der Grundlöhne der US-Beschäftigten im jeweiligen Quartal im Vergleich zum Vorquartal. Der Indikator enthält keine Nachzahlungen. Der Index wird auf Basis einer Angestelltenbefragung im letzten Monat jeden Quartals erstellt.
Der Index enthält nicht die Löhne von Bundesbediensteten, Militärangehörigen, Angestellten von landwirtschaftlichen Betrieben, Freiwilligen und anderen unbezahlten Arbeitnehmern, Angestellten von Privathaushalten und Selbständigen. Der Index wird für verschiedene Sektoren separat berechnet (NAICS-Klassifikation wird verwendet).
Zusammen mit Beschäftigungsleistungen wird dieser Indikator in die Berechnung des Beschäftigungskostenindex einbezogen. Die Daten stammen aus einer Umfrage bei den Arbeitgebern. Die folgenden Lohnbestandteile werden berücksichtigt:
- Ein obligatorischer Teil der Löhne einschließlich Provisionen, Lebensmittelprämien, Akkordlohn .
- Lebenshaltungskostenzuschüsse
- Gefahrstoffvergütung
- Rechnungsabgrenzungsposten
- Sonstige Bezüge
Im Grundlohn nicht enthalten sind Einmalzahlungen, kostenlose oder teilweise kostenlose Verpflegung oder Unterkunft, Zahlungen durch Dritte, Zahlung auf Abruf.
Generell führt das Wachstum der Beschäftigungslöhne zu einem Anstieg der Endpreise für die im Land hergestellten Produkte und kann daher die Inflation beeinflussen. Das Inflationswachstum wiederum wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Beschäftigtenlöhne q/q (United States Employment Wages q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
