Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, anstehende Hausverkäufe j/j (United States Pending Home Sales y/y)
|Niedrig
|2.6%
|-6.0%
|
-0.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator der anstehende Hausverkäufe (Pending Home Sales) y/y gibt die Anzahl der im jeweiligen Monat abgeschlossenen Hauskaufverträge im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Die Berechnung umfasst unterzeichnete Verträge für den Verkauf von bestehenden Einfamilienhäusern, Wohnungen, Eigentumswohnungen und Genossenschaften.
Der Bericht wird von der US National Association of Realtors veröffentlicht. Die detaillierte Version enthält sowohl die absolute Anzahl der verkauften Einheiten als auch die monetäre Bewertung (durchschnittliche Verkaufspreise nach geographischen Regionen). Die Daten werden für vier geografische Regionen bereitgestellt: Nordosten, Mittlerer Westen, Süden und Westen.. Der Indikator ist saisonbereinigt.
Da ein Vertragsabschluss durchschnittlich 6 bis 8 Wochen dauert, sind die anstehende Hausverkäufe (Pending Home Sales) ein Frühindikator für den US-Wohnungsmarkt, der eine zweimonatige Vorausschätzung liefert. Der Indikator erlaubt die Vorhersage des Wertes eines anderen wichtigen Index, den der Verkäufe bestehender Häuser.
Analysten schätzen den Index für die große Stichprobengröße (die das gesamte Staatsgebiet abdeckt) und für Informationen über Wohnungen, die zusätzlich zu Einfamilienhäusern angeboten werden, was eine größere Objektivität bei der Bewertung des Wohnungsmarktes bietet, als beispielsweise Baubeginne. Der Indikator charakterisiert die Stärke des Wohnungsmarktes und seine Gesamtnachfrage. Es ermöglicht auch eine indirekte mittelfristige Prognose für die Verkaufsdynamik von verwandten Produkten, wie zum Beispiel Wohngebäudeversicherungen oder Haushaltswaren.
Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die USD-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, anstehende Hausverkäufe j/j (United States Pending Home Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
