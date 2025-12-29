KalenderKategorien

Federal Reserve System (Fed), Industrieproduktion y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Verwaltungsrat der Notenbank (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sektor:
Geschäft
Mittel -0.1% 1.0%
1.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.0%
-0.1%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Index der Industrieproduktion eines Monats wird zur Mitte des Folgemonats vom Gouverneursrat des Federal Reserve System veröffentlicht. Er bemisst die reale Produktion von Industrie, Bergbau, Strom- und Gasversorgern. Die ersten Indizes stammen aus dem Jahr 1919 und wurden initiiert, um den Bedarf der Federal Reserve an zeitnahen Daten über einen sehr zyklischen Wirtschaftszweig zu decken. Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftsindikatoren werden die IP-Indizes auf der Grundlage detaillierter Daten auf Branchen- oder Produktebene geschätzt, die von anderen Unternehmen zusammengestellt wurden, und nicht zum Beispiel auf der Grundlage der Ergebnisse einer eigenen Umfrage. Der aggregierte Index für die gesamte Industrieproduktion besteht aus 299 detaillierten Indizes, die die Produktion in einzelnen Teilen des Industriesektors messen. Einige dieser Indizes basieren auf direkten Messgrößen der Produktion, andere hingegen werden aus indirekten Produktionsmaßen konstruiert. Viele Indizes spiegeln die monatlichen Produktionsarbeitsstunden einer Branche wider, wie sie vom Bureau of Labor Statistics erhoben werden. über die die Produktion geschätzt wird, um so einen Produktivitätstrend zu ermitteln. Über das zeitnahe Erfassen und Veröffentlichen sind schnelle Trendwenden erkennbar und das macht den Index zu einer der ersten Statistiken, die Informationen über die Wirtschaftstätigkeit im Vormonat liefern.

Für Händler ist er ein wichtigen Frühindikator für die zukünftige Wertentwicklung von Vermögenswerten auf dem Markt. Aus diesem Grund kann der Bericht auch als "Auslöser" für einen erhöhten Kauf- oder Verkaufsdruck in bestimmten Branchen dienen.

Der Index der Industrieproduktion y/y spiegelt die prozentuale Veränderung im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Im Allgemeinen hat eine Anstieg des Wertes der industriellen Produktion eine positive Wirkung auf den USD.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve System (Fed), Industrieproduktion y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-0.1%
1.0%
1.6%
Sep 2025
1.6%
1.2%
0.9%
Aug 2025
0.9%
1.6%
1.4%
Jul 2025
1.4%
0.9%
0.7%
Jun 2025
0.7%
0.6%
0.6%
Mai 2025
0.6%
0.0%
1.5%
Apr 2025
1.5%
0.0%
1.3%
Mär 2025
1.3%
0.2%
1.4%
Feb 2025
1.4%
0.7%
2.0%
Jan 2025
2.0%
0.0%
0.5%
Dez 2024
0.5%
-0.1%
-0.9%
Nov 2024
-0.9%
0.0%
-0.3%
Okt 2024
-0.3%
0.2%
-0.6%
Sep 2024
-0.6%
0.2%
0.0%
Aug 2024
0.0%
0.3%
-0.2%
Jul 2024
-0.2%
1.0%
1.6%
Jun 2024
1.6%
0.9%
0.4%
Mai 2024
0.4%
0.0%
-0.4%
Apr 2024
-0.4%
0.4%
0.0%
Mär 2024
0.0%
0.2%
-0.2%
Feb 2024
-0.2%
-0.3%
0.0%
Jan 2024
0.0%
1.0%
Dez 2023
1.0%
-0.4%
Nov 2023
-0.4%
-0.3%
-0.7%
Okt 2023
-0.7%
0.0%
0.1%
Sep 2023
0.1%
0.0%
0.2%
Aug 2023
0.2%
-0.3%
-0.2%
Jul 2023
-0.2%
-0.1%
-0.4%
Jun 2023
-0.4%
1.1%
0.2%
Mai 2023
0.2%
1.3%
0.2%
Apr 2023
0.2%
0.1%
0.5%
Mär 2023
0.5%
2.6%
-0.2%
Feb 2023
-0.2%
3.0%
0.8%
Jan 2023
0.8%
3.1%
1.6%
Dez 2022
1.6%
2.9%
2.5%
Nov 2022
2.5%
4.3%
3.3%
Okt 2022
3.3%
4.5%
5.3%
Sep 2022
5.3%
3.8%
3.7%
Aug 2022
3.7%
4.0%
3.9%
Jul 2022
3.9%
5.0%
4.2%
Jun 2022
4.2%
6.1%
5.8%
Mai 2022
5.8%
6.0%
6.4%
Apr 2022
6.4%
6.5%
5.5%
Mär 2022
5.5%
5.9%
7.5%
Feb 2022
7.5%
3.9%
4.1%
Jan 2022
4.1%
4.5%
3.7%
Dez 2021
3.7%
5.2%
5.3%
Nov 2021
5.3%
4.9%
5.1%
Okt 2021
5.1%
5.3%
4.6%
Sep 2021
4.6%
6.3%
5.9%
12
