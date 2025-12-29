Wirtschaftskalender
Federal Reserve System (Fed), Industrieproduktion y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)
|Mittel
|-0.1%
|1.0%
|
1.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0%
|
-0.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Index der Industrieproduktion eines Monats wird zur Mitte des Folgemonats vom Gouverneursrat des Federal Reserve System veröffentlicht. Er bemisst die reale Produktion von Industrie, Bergbau, Strom- und Gasversorgern. Die ersten Indizes stammen aus dem Jahr 1919 und wurden initiiert, um den Bedarf der Federal Reserve an zeitnahen Daten über einen sehr zyklischen Wirtschaftszweig zu decken. Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftsindikatoren werden die IP-Indizes auf der Grundlage detaillierter Daten auf Branchen- oder Produktebene geschätzt, die von anderen Unternehmen zusammengestellt wurden, und nicht zum Beispiel auf der Grundlage der Ergebnisse einer eigenen Umfrage. Der aggregierte Index für die gesamte Industrieproduktion besteht aus 299 detaillierten Indizes, die die Produktion in einzelnen Teilen des Industriesektors messen. Einige dieser Indizes basieren auf direkten Messgrößen der Produktion, andere hingegen werden aus indirekten Produktionsmaßen konstruiert. Viele Indizes spiegeln die monatlichen Produktionsarbeitsstunden einer Branche wider, wie sie vom Bureau of Labor Statistics erhoben werden. über die die Produktion geschätzt wird, um so einen Produktivitätstrend zu ermitteln. Über das zeitnahe Erfassen und Veröffentlichen sind schnelle Trendwenden erkennbar und das macht den Index zu einer der ersten Statistiken, die Informationen über die Wirtschaftstätigkeit im Vormonat liefern.
Für Händler ist er ein wichtigen Frühindikator für die zukünftige Wertentwicklung von Vermögenswerten auf dem Markt. Aus diesem Grund kann der Bericht auch als "Auslöser" für einen erhöhten Kauf- oder Verkaufsdruck in bestimmten Branchen dienen.
Der Index der Industrieproduktion y/y spiegelt die prozentuale Veränderung im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.
Im Allgemeinen hat eine Anstieg des Wertes der industriellen Produktion eine positive Wirkung auf den USD.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve System (Fed), Industrieproduktion y/y (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
