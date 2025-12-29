Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, persönliche Einkommen m/m (United States Personal Income m/m)
|Niedrig
|N/D
|0.8%
|
0.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das persönliches Einkommen (Personal Income) m/m zeigt eine Veränderung in der Höhe der Gelder, die die Verbraucher im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen erhalten haben. Die Berechnung umfasst alle Einkommensarten: Löhne und Gehälter, Boni, Mieteinnahmen, Dividenden aus Kapitalanlagen, Gewinnbeteiligungen, Leistungen, Versicherungsleistungen, Pensionen, etc.
Das BEA (Bureau of Economic Analysis)der USA veröffentlicht den Indikator als Teil des Berichts über das persönliche Einkommen und die Ausgaben, zusammen mit den persönlichen Ausgaben. Analysten interpretieren diese beiden Indikatoren oft in Kombination, da das Verhältnis zwischen diesen beiden Werten bei der Beurteilung der Aktivität der Verbraucher und bei der Vorhersage ihres weiteren Verhaltens berücksichtigt wird.
Der Indikator wird für die Prognose der Konsumausgaben und der Abschätzung der Inflation in der nächsten Zukunft verwendet. Das Wachstum des persönlichen Einkommens aus verschiedenen Quellen kann den Verbrauchermarkt befördern und zu einem Anstieg der Ausgaben und der Inflation führen.
Ein höherer Wert wird in der Regel als positiv für den US-Dollar angesehen, da er eng mit dem Inflationswachstum verbunden ist.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, persönliche Einkommen m/m (United States Personal Income m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
