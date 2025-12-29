Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, VPI n.s.b. m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
|Niedrig
|N/D
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
VPI n.s.b. m/m zeigt monatliche prozentuale Preisänderungen für den Verbraucherkorb von Waren und Dienstleistungen. Der Index zeigt die Preisänderungen aus der Perspektive der Verbraucher. Die Indexberechnung wird nicht saisonal bereinigt (n.s.b.), d.h. sie reagiert nicht auf unterjährige, sich wiederholende Änderungen in ähnlicher Größenordnung. Solche Bereinigungen könnten Ferien, Wetter, Produktionszyklen etc. betreffen. Der Index wird im Vergleich zu den Preisen der Referenzperiode berechnet. Das Bezugsjahr der VPI-Berechnung ist 1982. Der Verbraucherpreisindex kennzeichnet die Inflationsdynamik.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, VPI n.s.b. m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".
