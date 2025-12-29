Der Kansas City Fed Composite Index spiegelt eine Veränderung des Durchschnittswerts von Produktionsaktivitätsindizes, Auftragseingängen, Beschäftigung, Lieferungen und Rohstoffbeständen wider. Der Index wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage bei rund 300 produzierenden Unternehmen berechnet. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Kansas City, zusammengesetzter Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.