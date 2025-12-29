Die langfristigen Nettotransaktionen von TIC (Net Long-Term Transactions) stellen eine Summe aus Bruttokäufen von US-Wertpapieren durch ausländische Investoren abzüglich Brutto-Verkäufen von Wertpapieren durch Ausländer an US-Bürger dar. Das US-Finanzministerium veröffentlicht den Bericht monatlich als Teil der Daten von Treasury International Capital Data(TIC).

Der Bericht spiegelt die Entwicklung der meisten Arten von Wertpapieren wie Schatzbriefe, Unternehmensaktien und Anleihen wider.

Der Bericht kann jedoch nicht als vollständig betrachtet werden, da er nicht die gesamte Entwicklung des Vermögens widerspiegelt. Werden beispielsweise US-Wertpapiere, die von einem Ausländer erworben wurden, auf einem persönlichen Konto in einem Drittland aufbewahrt, werden diese Wertpapiere im Bericht nicht berücksichtigt. Darüber hinaus können Ausländer US-Dollar und andere Vermögenswerte zurückhalten, die in den TIC-Berichten nicht berücksichtigt werden.

Trotz der oben genannten Vorbehalte spielt der TIC-Bericht eine wichtige Rolle in den Wirtschaftsnachrichten und wird von den Investoren genau beobachtet. Transaktionen mit ausländischen Gebietsansässigen in langfristigen Wertpapieren spiegeln die ausländische Beteiligung am US-Markt wider und umgekehrt.

Eine steigende Nachfrage nach US-Finanzinstrumenten kann zu einer Aufwertung des US-Dollars führen, da ausländische Investoren gezwungen sind, für solche Transaktionen amerikanische Währung zu kaufen. Auch Daten über langfristige Geschäfte können sich auf die Zinssätze auswirken. Der Indikator hat den größten Einfluss auf die Wertpapiermärkte.

Grafik der letzten Werte: