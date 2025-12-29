KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Federal Reserve System (Fed) Zinsentscheid (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Verwaltungsrat der Notenbank (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sektor:
Geld
Hoch 3.75%
4.00%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
3.75%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Zinsentscheid der Fed wird acht Mal im Jahr während der Abstimmung unter den Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC) gefasst. Die US-Notenbank legt die kurzfristigen Zinssätze fest, die sie für Kredite und Darlehen an Geschäftsbanken berechnen wird.

Es ist eines der wichtigsten Ereignisse in Bezug auf die Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die US-Dollarkurse. Die Zinssätze werden als Reaktion auf eine Veränderung der globalen Wirtschaftslage im Land geändert. Er kann Kurse sofort, stark und dauerhaft verschieben.

Das FOMC entscheidet über die Zinssätze auf der Grundlage des Inflationsniveaus (gemessen am Verbraucherpreisindex und den Konsumausgaben), der Beschäftigung (auf der Grundlage der Arbeitslosenquote) und des nationalen BIP. Wenn sich die oben genannten Indikatoren verbessern, kann die Fed die Zinsen erhöhen. Umgekehrt kann die Fed bei einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums die Zinssätze senken, um die Kreditaufnahme zu stimulieren.

Ziel der Zinserhöhung der Fed ist es, das Inflationsniveau an einen Zielwert anzupassen. Eine Zinserhöhung kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken, während eine Senkung für den US-Dollar als negativ angesehen werden kann. Bleibt der Zinssatz unverändert, bewerten die Analysten die Anzahl der "Pro" und "Kontra"-Stimmen und diskutieren Aussagen der Wähler nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls, um die Ergebnisse der nächsten Sitzung zu prognostizieren.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve System (Fed) Zinsentscheid (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3.75%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.75%
4.75%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.25%
5.25%
5.25%
5.25%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.00%
4.00%
3.25%
3.25%
2.50%
2.50%
1.75%
1.75%
1.00%
1.00%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
1.25%
1.25%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen