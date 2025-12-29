Der Zinsentscheid der Fed wird acht Mal im Jahr während der Abstimmung unter den Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC) gefasst. Die US-Notenbank legt die kurzfristigen Zinssätze fest, die sie für Kredite und Darlehen an Geschäftsbanken berechnen wird.

Es ist eines der wichtigsten Ereignisse in Bezug auf die Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die US-Dollarkurse. Die Zinssätze werden als Reaktion auf eine Veränderung der globalen Wirtschaftslage im Land geändert. Er kann Kurse sofort, stark und dauerhaft verschieben.

Das FOMC entscheidet über die Zinssätze auf der Grundlage des Inflationsniveaus (gemessen am Verbraucherpreisindex und den Konsumausgaben), der Beschäftigung (auf der Grundlage der Arbeitslosenquote) und des nationalen BIP. Wenn sich die oben genannten Indikatoren verbessern, kann die Fed die Zinsen erhöhen. Umgekehrt kann die Fed bei einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums die Zinssätze senken, um die Kreditaufnahme zu stimulieren.

Ziel der Zinserhöhung der Fed ist es, das Inflationsniveau an einen Zielwert anzupassen. Eine Zinserhöhung kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken, während eine Senkung für den US-Dollar als negativ angesehen werden kann. Bleibt der Zinssatz unverändert, bewerten die Analysten die Anzahl der "Pro" und "Kontra"-Stimmen und diskutieren Aussagen der Wähler nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls, um die Ergebnisse der nächsten Sitzung zu prognostizieren.

