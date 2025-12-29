Die Geschäftsaussichten der Fed von Philadelphia (Business Conditions Outlook) charakterisiert die Erwartungen an die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe in der Philadelphia Federal Reserve Zone für die nächsten sechs Monate. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware.

Der Prognosewert wird auf Basis einer Umfrage bei führenden Industrieunternehmen der Region berechnet. Neben einer allgemeinen Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche werden die Führungskräfte gebeten, davon auszugehen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert bleibt. Die Befragten bewerten insbesondere Auftragseingang, Versand, offene Aufträge, Lieferzeiten der Lieferanten, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit. Die Region, die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fällt, ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb ihre Geschäftslage oft von Analysten beobachtet wird. Das verarbeitende Gewerbe weist in der Regel einen lebhafteren zyklischen Charakter auf und spiegelt die aktuellen Veränderungen früher als die Wirtschaft im Allgemeinen wider. Daher sind die Erwartungen der Marktteilnehmer ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Prognosen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass sich die Erwartungen an die Geschäftslage in der Region verbessert haben. Werte unter Null deuten auf eine Verschlechterung des Geschäftsklimas im verarbeitenden Gewerbe hin. Allerdings verursacht der Philadelphia Fed Business Outlook selten eine erhöhte Volatilität der Dollarkurse.

Grafik der letzten Werte: