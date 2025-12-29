KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Geschäftsklima (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Notenbank von Philadelphia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 41.6 36.2
49.6
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Geschäftsaussichten der Fed von Philadelphia (Business Conditions Outlook) charakterisiert die Erwartungen an die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe in der Philadelphia Federal Reserve Zone für die nächsten sechs Monate. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware.

Der Prognosewert wird auf Basis einer Umfrage bei führenden Industrieunternehmen der Region berechnet. Neben einer allgemeinen Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche werden die Führungskräfte gebeten, davon auszugehen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert bleibt. Die Befragten bewerten insbesondere Auftragseingang, Versand, offene Aufträge, Lieferzeiten der Lieferanten, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit. Die Region, die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fällt, ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb ihre Geschäftslage oft von Analysten beobachtet wird. Das verarbeitende Gewerbe weist in der Regel einen lebhafteren zyklischen Charakter auf und spiegelt die aktuellen Veränderungen früher als die Wirtschaft im Allgemeinen wider. Daher sind die Erwartungen der Marktteilnehmer ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Prognosen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass sich die Erwartungen an die Geschäftslage in der Region verbessert haben. Werte unter Null deuten auf eine Verschlechterung des Geschäftsklimas im verarbeitenden Gewerbe hin. Allerdings verursacht der Philadelphia Fed Business Outlook selten eine erhöhte Volatilität der Dollarkurse.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Geschäftsklima (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
41.6
36.2
49.6
Nov 2025
49.6
23.6
36.2
Okt 2025
36.2
20.3
31.5
Sep 2025
31.5
23.9
25.0
Aug 2025
25.0
22.5
21.5
Jul 2025
21.5
25.2
18.3
Jun 2025
18.3
29.5
47.2
Mai 2025
47.2
26.4
6.9
Apr 2025
6.9
37.1
5.6
Mär 2025
5.6
42.6
27.8
Feb 2025
27.8
45.4
46.3
Jan 2025
46.3
43.7
33.8
Dez 2024
30.7
39.0
56.6
Nov 2024
56.6
26.1
36.7
Okt 2024
36.7
74.4
15.8
Sep 2024
15.8
5.8
15.4
Aug 2024
15.4
4.9
38.7
Jul 2024
38.7
4.0
13.8
Jun 2024
13.8
20.0
32.4
Mai 2024
32.4
17.0
34.3
Apr 2024
34.3
15.7
38.6
Mär 2024
38.6
6.9
7.2
Feb 2024
7.2
9.0
-4.0
Jan 2024
-4.0
-9.2
12.6
Dez 2023
12.1
3.5
-2.1
Nov 2023
-2.1
10.1
9.2
Okt 2023
9.2
27.8
11.1
Sep 2023
11.1
29.8
3.9
Aug 2023
3.9
31.6
29.1
Jul 2023
29.1
10.0
12.7
Jun 2023
12.7
-10.9
-10.3
Mai 2023
-10.3
-11.3
-1.5
Apr 2023
-1.5
-11.9
-8.0
Mär 2023
-8.0
-6.3
1.7
Feb 2023
1.7
-5.1
4.9
Jan 2023
4.9
-6.4
-0.9
Dez 2022
3.8
-7.2
-7.1
Nov 2022
-7.1
2.4
-14.9
Okt 2022
-14.9
-6.4
-3.9
Sep 2022
-3.9
-19.0
-10.6
Aug 2022
-10.6
-27.5
-18.6
Jul 2022
-18.6
-24.0
-6.8
Jun 2022
-6.8
-4.1
2.5
Mai 2022
2.5
12.1
8.2
Apr 2022
8.2
29.2
22.7
Mär 2022
22.7
34.2
28.1
Feb 2022
28.1
29.4
28.7
Jan 2022
28.7
20.6
19.0
Dez 2021
19.0
26.4
28.5
Nov 2021
28.5
13.9
24.2
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen