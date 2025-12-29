Zivile Investitionsgüter, Auftragseingänge exkl. Fluggerät m/m zeigen eine Veränderung des Wertes der Aufträge von Investitionsgütern bei den US-Herstellern im jeweiligen Monat gegenüber dem Vormonat. Nicht waffenfähige Investitionsgüter umfassen keine Flugzeuge und Produkte, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums hergestellt werden (wie Waffen, Militäruniformen usw.).

Investitionsgüter umfassen Sachwerte großer und kleiner Hersteller von Gütern und Dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem Autos, Geräte, Landmaschinen, Transport, medizinische Geräte, etc. Zu den Investitionsgütern zählen große und komplexe Objekte, aber auch Drähte, Atemschutzgeräte, digitale Geräte, Musikinstrumente, Geräte für die Kosmetikindustrie etc.

Damit können Investitionsgüteraufträge als ein Frühindikator für die Entwicklung der Industrie und des Dienstleistungssektors angesehen werden. Ökonomen analysieren den Indikator, um zu beurteilen, ob Unternehmen planen, ihre Aktivitäten auszuweiten (bereinigt um Abschreibungen, d.h. den jährlichen Wertverlust von Sachanlagen).

Das Wachstum der Zahl der Investitionsgüteraufträge lässt eine Ausweitung der Produktionstätigkeit und eine Verbesserung des nationalen Geschäftsklimas erwarten. Daher kann sich das Wachstum positiv auf die Dollarkurse auswirken.

