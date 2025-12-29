Baugenehmigungen geben die absolute Anzahl der Genehmigungen für den Bau neuer Wohngebäude an, die von der Regierung oder einer anderen Regulierungsbehörde im jeweiligen Monat erteilt wurden. Die Statistikbehörde der USA (Census Bureau) sammelt diese Daten, indem es Anfragen an die Regulierungsbehörden sendet. Die monatliche Stichprobenerhebung umfasst 9000 Ausgabestellen im ganzen Land. Die Indikatorendaten sind saisonbereinigt.

Die Daten über die Anzahl der Baugenehmigungen werden von den Regierungsbehörden zur Entwicklung eines Index der führenden Wirtschaftsindikatoren verwendet. Der Rat der Fed verwendet den Indikator bei der Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene. Das Ministerium für Wohnungswesen und Stadtentwicklung (Department of Housing and Urban Development) verwendet Daten bei der Erstellung von Wohnungsbauprogrammen. Banken nutzen Statistiken, um die Nachfrage nach Hypothekarkrediten kurz- und mittelfristig einzuschätzen.

Ökonomen analysieren diesen Indikator zusammen mit den Baubeginnen. Ein Anstieg der Zahl der erteilten Genehmigungen deutet auf eine verbesserte Stimmung in der Wirtschaft und einen Anstieg der Bauinvestitionen hin. Ist die Zahl der Neubauten jedoch geringer als die der Baugenehmigungen, kann dies auf ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen hinweisen, aufgrund derer Projekte verschoben werden.

Das Wachstum der Zahl der Baugenehmigungen kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: