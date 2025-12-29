Der PCE-Preisindex y/y zeigt die Entwicklung der Preise für einen festen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen, die von US-Bürgern im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres gekauft wurden. Dieser Indikator wird auch "PCE-Deflator" genannt. Er berücksichtigt die tatsächlichen und die kalkulatorischen Ausgaben der Haushalte für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie für Dienstleistungen.

Der Index wird auf Basis des Jahres 2009 bewertet.

Der PCE-Index wird in die US-Inflationsmessung einbezogen, da sein Wachstum in der Regel mit einem Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen einhergeht.

Im Vergleich zu einem anderen US-Verbraucherpreisindikator CPI verwendet die US-Notenbank bevorzugt den PCE zur Analyse der Wirtschaftslage. Denn die PCE-Berechnungsformel erlaubt die Berücksichtigung des Einflusses kurzfristiger Änderungen im Verbraucherverhalten und die Anpassung des Warenkorbs, während der Warenkorb und die Gewichte seiner Elemente im CPI nur alle zwei Jahre überarbeitet werden. Daher bietet der PCE eine umfassendere Inflationseinschätzung. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: