Wirtschaftskalender
Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, getrimmte, durchschnittliche Inflationsrate der privaten Konsumausgaben (PCE) (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)
Die getrimmte gemittelte PCE-Inflationsrate ist ein alternatives Maß für die Kerninflation im Preisindex der Ausgaben für den privaten Verbrauch (PCE). Es wird von den Mitarbeitern der Dallas Federal Reserve anhand von Daten des Bureau of Economic Analysis (BEA) berechnet.
Eine getrimmte gemittelte PCE-Inflationsrate, die das "Rauschen" vom "Signal" trennt, erreicht durch das Beschneiden der größten Anstiege und Rückgänge der Preise um einen bestimmten Prozentsatz eine genauere Messung der Kerninflation. In den Vereinigten Staaten „trimmt“ die Dallas Federal Reserve die Werte nach unten ab 19,4% und nach oben ab 25,4%. Die Dallas Federal Reserve erklärte, warum ihr Indikator die Inflation besser erfasst: Zweimal seit 2014 verlangsamte sich die Inflationsrate der Kernausgaben für den privaten Konsum (PCE) ohne Nahrungsmittel und Energie stark, allerdings nur, um dann die Richtung wieder umzukehren. Die getrimmte gemittelte PCE-Inflationsrate der US-Notenbank in Dallas identifizierte die Abwärtsbewegungen beide Male als vorübergehend und konnte über sie hinausblicken.
Die PCE-Inflationsrate ist ein wichtiges Instrument für die Inflationsmessung und für die Bewertung der Geldwertstabilität, und sie dient als Maßstab für die Lohnverhandlungen und fließt in die Berechnung des BIP ein. Steigt der Index, wirkt sich das meist positiv auf den USD aus.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, getrimmte, durchschnittliche Inflationsrate der privaten Konsumausgaben (PCE) (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
