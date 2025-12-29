KalenderKategorien

Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Capex-Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Notenbank von Philadelphia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektor:
Geschäft
Der Capex-Ausblick der Fed in Philadelphia (Capex Outlook) spiegelt eine geschätzte Veränderung der Kapitalanlagen in der Philadelphia Federal Reserve Zone für die nächsten sechs Monate wider. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware.

Der Prognosewert wird auf Basis einer Umfrage bei führenden Industrieunternehmen der Region berechnet. Neben einer allgemeinen Einschätzung der Investitionsausgaben in der Branche werden die Wirtschaftsführer davon ausgehen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessern, verschlechtern oder unverändert bleiben wird. Die Befragten bewerten insbesondere Auftragseingang, Versand, offene Aufträge, Lieferzeiten der Lieferanten, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit.

Die Region, die der Federal Reserve Bank von Philadelphia untersteht, gehört zu den wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes. Deshalb wird der Capex-Ausblick der Hersteller oft von Analysten überwacht. Das verarbeitende Gewerbe weist in der Regel einen lebhafteren zyklischen Charakter auf und spiegelt die aktuellen Veränderungen früher als die Wirtschaft im Allgemeinen wider. Daher sind die Erwartungen der Marktteilnehmer ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Prognosen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass die Hersteller in der Region planen, Kapital in die Produktion zu investieren. Werte unter Null deuten auf eine Verschlechterung des Geschäftsklimas im verarbeitenden Gewerbe hin.

Der Capex-Ausblick der Philadelphia Fed erhöht jedoch selten die Volatilität des Dollars.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
30.3
13.3
26.7
Nov 2025
26.7
12.4
25.2
Okt 2025
25.2
22.0
12.5
Sep 2025
12.5
28.5
38.4
Aug 2025
38.4
22.9
17.1
Jul 2025
17.1
18.7
14.5
Jun 2025
14.5
20.8
27.0
Mai 2025
27.0
21.1
2.0
Apr 2025
2.0
12.9
13.4
Mär 2025
13.4
16.0
14.0
Feb 2025
14.0
21.2
39.0
Jan 2025
39.0
13.2
22.2
Dez 2024
18.8
27.3
24.9
Nov 2024
24.9
32.9
23.5
Okt 2024
23.5
35.2
25.0
Sep 2024
25.0
18.2
12.0
Aug 2024
12.0
10.5
7.4
Jul 2024
7.4
15.4
12.1
Jun 2024
12.1
17.7
20.1
Mai 2024
20.1
9.2
20.0
Apr 2024
20.0
9.6
23.6
Mär 2024
23.6
3.1
12.7
Feb 2024
12.7
-2.7
7.5
Jan 2024
7.5
-3.6
-7.5
Dez 2023
-7.5
-3.0
-1.3
Nov 2023
-1.3
1.4
-4.8
Okt 2023
-4.8
1.5
7.5
Sep 2023
7.5
2.1
-4.5
Aug 2023
-4.5
9.2
8.6
Jul 2023
8.6
6.2
9.9
Jun 2023
9.9
-1.4
2.5
Mai 2023
2.5
2.3
-5.4
Apr 2023
-5.4
8.3
-3.8
Mär 2023
-3.8
13.4
7.5
Feb 2023
7.5
11.9
10.5
Jan 2023
10.5
11.0
16.2
Dez 2022
18.0
7.0
6.4
Nov 2022
6.4
7.5
4.4
Okt 2022
4.4
8.1
4.6
Sep 2022
4.6
9.7
18.0
Aug 2022
18.0
5.9
4.4
Jul 2022
4.4
14.8
11.7
Jun 2022
11.7
19.0
9.6
Mai 2022
9.6
22.6
19.9
Apr 2022
19.9
23.8
24.8
Mär 2022
24.8
23.4
21.5
Feb 2022
21.5
26.4
26.2
Jan 2022
26.2
28.2
20.0
Dez 2021
20.0
29.6
31.1
Nov 2021
31.1
35.9
32.4
