Der Capex-Ausblick der Fed in Philadelphia (Capex Outlook) spiegelt eine geschätzte Veränderung der Kapitalanlagen in der Philadelphia Federal Reserve Zone für die nächsten sechs Monate wider. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware.

Der Prognosewert wird auf Basis einer Umfrage bei führenden Industrieunternehmen der Region berechnet. Neben einer allgemeinen Einschätzung der Investitionsausgaben in der Branche werden die Wirtschaftsführer davon ausgehen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessern, verschlechtern oder unverändert bleiben wird. Die Befragten bewerten insbesondere Auftragseingang, Versand, offene Aufträge, Lieferzeiten der Lieferanten, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit.

Die Region, die der Federal Reserve Bank von Philadelphia untersteht, gehört zu den wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes. Deshalb wird der Capex-Ausblick der Hersteller oft von Analysten überwacht. Das verarbeitende Gewerbe weist in der Regel einen lebhafteren zyklischen Charakter auf und spiegelt die aktuellen Veränderungen früher als die Wirtschaft im Allgemeinen wider. Daher sind die Erwartungen der Marktteilnehmer ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Prognosen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass die Hersteller in der Region planen, Kapital in die Produktion zu investieren. Werte unter Null deuten auf eine Verschlechterung des Geschäftsklimas im verarbeitenden Gewerbe hin.

Der Capex-Ausblick der Philadelphia Fed erhöht jedoch selten die Volatilität des Dollars.

Grafik der letzten Werte: