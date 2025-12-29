KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Vereinigte Staaten, Erzeugerpreisindex (EPI) m/m (United States Producer Price Index (PPI) m/m)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Preise
Hoch 0.3% -
-0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.0%
0.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Erzeugerpreisindex m/m spiegelt die Veränderungen der Verkaufspreise wider, die die inländischen Hersteller von Waren und Dienstleistungen im angegebenen Monat im Vergleich zum vorhergehenden Monat erhalten haben. PPI zeigt Preisänderungen aus Herstellersicht.

Die Indexberechnung umfasst alle Sektoren der US-Industrie, die physische Güter produzieren, einschließlich der Rohstoffmärkte. Im Produktionssektor werden bei der Berechnung die Erzeugerpreise im Bergbau, im verarbeitenden Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe usw. berücksichtigt. Im Dienstleistungssektor deckt die Berechnung des PPI etwa 72% der Daten aus den Bereichen Handel, Gesundheit, Transport, Lagerhaltung, Medien, Finanz- und Versicherungswesen usw. ab. Im Gegensatz zu enthält der Verbraucherpreisindex PPI keine Preise für importierte Waren.

Die Daten für den Index werden auf der Grundlage einer Umfrage bei mehr als 25.000 Unternehmen unterschiedlicher Art und Größe im ganzen Land erhoben, die in einer statistisch repräsentativen Stichprobe enthalten sind.

Der Erzeugerpreisindex wird im Verhältnis zum Basisjahr (im Augenblick ist es 1982) berechnet, in dem der Index gleich 100 ist. Alle nachfolgenden Preisänderungen werden in Relation zu diesem Benchmark berechnet. Für die Berechnung werden unterschiedliche Gewichte für verschiedene Branchen verwendet. Die Gewichte werden alle paar Jahre angepasst.

PPI gilt als ein Frühindikator für die Verbraucherpreise und die Inflation. Im Vergleich zum CPI (Consumer Price Index) ist er ein genauerer vorlaufender Indikator: Wenn die Erzeugerpreise steigen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Diese beiden Indikatoren sind eng miteinander verknüpft. Die Fed überwacht den Verbraucherpreisindex genau, um ihre Inflationsprognosen zu erstellen.

Einige Komponenten des PPI werden für die Berechnung des Preisindex des BIP verwendet.

Ein wachsendes PPI deutet fast immer auf ein Inflationswachstum hin, das üblicherweise als positiv für den US-Dollar angesehen wird.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Erzeugerpreisindex (EPI) m/m (United States Producer Price Index (PPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
0.3%
-0.1%
Aug 2025
-0.1%
0.7%
0.9%
Jul 2025
0.9%
0.2%
0.0%
Jun 2025
0.0%
0.2%
0.3%
Mai 2025
0.1%
-0.2%
-0.2%
Apr 2025
-0.5%
-0.3%
0.0%
Mär 2025
-0.4%
0.0%
0.1%
Feb 2025
0.0%
0.1%
0.6%
Jan 2025
0.4%
0.2%
0.5%
Dez 2024
0.2%
0.2%
0.4%
Nov 2024
0.4%
0.8%
0.3%
Okt 2024
0.2%
-0.1%
0.1%
Sep 2024
0.0%
0.3%
0.2%
Aug 2024
0.2%
-0.2%
0.0%
Jul 2024
0.1%
0.1%
0.2%
Jun 2024
0.2%
0.1%
0.0%
Mai 2024
-0.2%
0.0%
0.5%
Apr 2024
0.5%
0.0%
-0.1%
Mär 2024
0.2%
0.0%
0.6%
Feb 2024
0.6%
0.1%
0.3%
Jan 2024
0.3%
0.1%
-0.1%
Dez 2023
-0.1%
0.2%
-0.1%
Nov 2023
0.0%
0.3%
-0.4%
Okt 2023
-0.5%
0.3%
0.4%
Sep 2023
0.5%
0.1%
0.7%
Aug 2023
0.7%
0.0%
0.4%
Jul 2023
0.3%
-0.1%
0.0%
Jun 2023
0.1%
-0.1%
-0.4%
Mai 2023
-0.3%
0.0%
0.2%
Apr 2023
0.2%
0.0%
-0.4%
Mär 2023
-0.5%
0.1%
0.0%
Feb 2023
-0.1%
0.1%
0.3%
Jan 2023
0.7%
0.1%
-0.2%
Dez 2022
-0.5%
0.1%
0.2%
Nov 2022
0.3%
0.1%
0.3%
Okt 2022
0.2%
0.2%
0.2%
Sep 2022
0.4%
0.3%
-0.2%
Aug 2022
-0.1%
0.3%
-0.4%
Jul 2022
-0.5%
0.8%
1.0%
Jun 2022
1.1%
0.6%
0.9%
Mai 2022
0.8%
0.6%
0.4%
Apr 2022
0.5%
0.6%
1.6%
Mär 2022
1.4%
0.5%
0.9%
Feb 2022
0.8%
0.5%
1.2%
Jan 2022
1.0%
0.5%
0.4%
Dez 2021
0.2%
0.5%
1.0%
Nov 2021
0.8%
0.6%
0.6%
Okt 2021
0.6%
0.7%
0.5%
Sep 2021
0.5%
0.7%
0.7%
Aug 2021
0.7%
0.7%
1.0%
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen