Nicht verteidigungsbezogene Investitionsgüterlieferungen exkl. Flugzeuge m/m spiegeln eine prozentuale Veränderung der Lieferungen von Kleinwaffen, Landmaschinen und -geräten, Baumaschinen, Turbinen, Generatoren und anderen Energieübertragungsgeräten, Computer- und Telekommunikationsgeräten, schweren Lastkraftwagen, Büromöbeln und Unternehmen sowie medizinischen Rohstoffen im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahr wider. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten zivile Investitionsgüter Lieferungen exkl. Flugzeuge m/m (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.