Die Verkäufe neuer Eigenheime spiegeln einen Dollar-Wert der Verkäufe von neu errichteten Wohnungen in den Vereinigten Staaten im jeweiligen Monat. Der Wert misst den Verkauf neuer Einfamilienhäuser. Mehrfamilienhäuser sind von der Berechnung ausgeschlossen. Auch Häuser, die von Grundstückseigentümern gebaut wurden, und Häuser, die zur Vermietung gebaut wurden, sind nicht enthalten.

Die von der National Association of Realtors der USA zur Verfügung gestellten Daten werden für die Berechnung der Indikatoren verwendet.

Die Statistikbehörde bestimmt den Verkauf eines neuen Hauses als die Annahme einer Anzahlung oder die Unterzeichnung eines Vertrages, während sich das Haus in jeder Bauphase befinden kann, in einigen Fällen sogar vor der Erteilung einer Baugenehmigung. Der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Transaktionsende kann durchschnittlich 60 Tage betragen. Sehr oft wird eine solche Transaktion von einem Hypothekendarlehen begleitet.

Die Verkäufe neuer Eigenheime gelten als ein Frühindikator im Vergleich zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Ökonomen nutzen den Indikator, um den Zustand des Wohnungsmarktes zu bewerten. Das Wachstum des Eigenheimneubaus deutet auf eine Ausweitung des Immobilienmarktes und das Wachstum der nationalen Wirtschaftstätigkeit hin. Eigentümer von Finanzinstituten nutzen den Indikator zur Prognose des kurzfristigen Hypothekarkreditvolumens.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.

