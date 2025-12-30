KalenderKategorien

Vereinigte Staaten Index anstehender Hausverkäufe (United States Pending Home Sales Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Nationalee Maklerverband (National Association of Realtors)
Sektor:
Bau
Niedrig 79.2
76.7
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Der Index der schwebenden Hausverkäufe ist ein Frühindikator für die Aktivität des Wohnungssektors. Die Berechnung umfasst unterzeichnete Verträge für den Verkauf von bestehenden Einfamilienhäusern, Wohnungen, Eigentumswohnungen und Genossenschaften. Ein Vertrag tritt ein bis zwei Monate vor dem eigentlichen Verkauf in Kraft, daher liegt der Index in der Regel ein bis zwei Monate vor dem Verkaufsbericht des sekundären Wohnungsmarktes.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
79.2
76.7
Okt 2025
76.3
74.9
Sep 2025
74.8
74.8
Aug 2025
74.7
71.8
Jul 2025
71.7
72.0
Jun 2025
72.0
72.6
Mai 2025
72.6
71.3
Apr 2025
71.3
76.1
Mär 2025
76.5
72.1
Feb 2025
72.0
70.6
Jan 2025
70.6
74.0
Dez 2024
74.2
78.5
Nov 2024
79.0
77.3
Okt 2024
77.4
75.9
Sep 2024
75.8
70.6
Aug 2024
70.6
70.2
Jul 2024
70.2
74.3
Jun 2024
74.3
70.9
Mai 2024
70.8
72.3
Apr 2024
72.3
78.3
Mär 2024
78.2
75.6
Feb 2024
75.6
74.4
Jan 2024
74.3
78.1
Dez 2023
77.3
71.4
Nov 2023
71.6
71.6
Okt 2023
71.4
72.5
Sep 2023
72.6
71.8
Aug 2023
71.8
77.3
Jul 2023
77.6
76.9
Jun 2023
76.8
76.6
Mai 2023
76.5
78.6
Apr 2023
78.9
78.9
Mär 2023
78.9
83.2
Feb 2023
83.2
82.5
Jan 2023
82.5
76.3
Dez 2022
76.9
75.0
Nov 2022
73.9
77.0
Okt 2022
77.1
80.8
Sep 2022
79.5
88.5
Aug 2022
88.4
90.2
Jul 2022
89.8
90.7
Jun 2022
91.0
99.6
Mai 2022
99.9
99.2
Apr 2022
99.3
103.3
Mär 2022
103.7
105.0
Feb 2022
104.9
109.4
Jan 2022
109.5
116.1
Dez 2021
117.7
122.3
Nov 2021
122.4
125.2
Okt 2021
125.2
116.5
123
