Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten Index anstehender Hausverkäufe (United States Pending Home Sales Index)
|Niedrig
|79.2
|
76.7
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Index der schwebenden Hausverkäufe ist ein Frühindikator für die Aktivität des Wohnungssektors. Die Berechnung umfasst unterzeichnete Verträge für den Verkauf von bestehenden Einfamilienhäusern, Wohnungen, Eigentumswohnungen und Genossenschaften. Ein Vertrag tritt ein bis zwei Monate vor dem eigentlichen Verkauf in Kraft, daher liegt der Index in der Regel ein bis zwei Monate vor dem Verkaufsbericht des sekundären Wohnungsmarktes.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Index anstehender Hausverkäufe (United States Pending Home Sales Index)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites