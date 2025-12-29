Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten Exporte (United States Exports)
|Mittel
|$289.305 B
|
$280.921 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
$289.305 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die US-Exporte spiegeln den Wert der aus dem Land exportierten Waren und Dienstleistungen wider. Die Indikatorberechnung umfasst die FAS (Free Along Ship, frei Längsseite Schiff) Warenkosten, Versicherungen und andere damit verbundene Kosten. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Exporte (United States Exports)".
