Vereinigte Staaten Wohnimmobilienpreisindex (HPI) (United States House Price Index (HPI))

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Federal Housing Finance Agency
Sektor:
Bau
Niedrig 436.7 436.1
435.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
437.2
436.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Hauspreisindex misst die durchschnittliche Preisänderung von Einfamilienhäusern in den USA. Höhere Immobilienpreise können das Vertrauen der Verbraucher stärken und zu einem Anstieg der Konsumausgaben führen, was wiederum zu einem Anstieg der wirtschaftlichen Entwicklung und der Inflation führen kann. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Wohnimmobilienpreisindex (HPI) (United States House Price Index (HPI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
436.7
436.1
435.2
Sep 2025
435.4
435.9
435.6
Aug 2025
435.3
432.9
433.6
Jul 2025
433.4
434.3
433.9
Jun 2025
433.8
435.7
434.6
Mai 2025
434.4
432.4
435.1
Apr 2025
434.9
438.6
436.7
Mär 2025
436.6
436.8
436.8
Feb 2025
437.3
438.6
436.7
Jan 2025
436.5
437.7
435.8
Dez 2024
436.1
435.1
434.3
Nov 2024
433.4
433.4
432.3
Okt 2024
432.3
430.7
430.6
Sep 2024
430.3
428.8
427.4
Aug 2024
427.0
428.1
425.8
Jul 2024
425.2
428.5
424.7
Jun 2024
424.5
428.3
424.8
Mai 2024
424.6
427.7
424.7
Apr 2024
424.3
427.1
423.3
Mär 2024
423.4
423.8
423.0
Feb 2024
423.0
417.5
417.8
Jan 2024
417.5
418.6
417.8
Dez 2023
417.9
418.5
417.4
Nov 2023
417.4
418.6
416.1
Okt 2023
416.3
417.4
414.9
Sep 2023
414.8
414.7
412.3
Aug 2023
411.8
413.6
409.4
Jul 2023
409.5
409.8
406.1
Jun 2023
405.8
404.1
Mai 2023
404.1
404.6
401.2
Apr 2023
401.2
402.1
398.3
Mär 2023
398.0
393.0
395.5
Feb 2023
394.8
396.9
393.0
Jan 2023
393.2
391.7
392.4
Dez 2022
392.1
388.6
392.4
Nov 2022
392.3
391.7
392.8
Okt 2022
392.7
395.4
392.7
Sep 2022
392.3
391.0
392.0
Aug 2022
392.0
392.6
394.6
Jul 2022
395.2
400.0
397.6
Jun 2022
398.0
400.7
397.6
Mai 2022
398.1
395.1
392.7
Apr 2022
392.9
388.7
386.8
Mär 2022
386.5
383.6
381.0
Feb 2022
381.4
375.5
373.7
Jan 2022
373.3
369.4
367.6
Dez 2021
367.2
364.6
362.8
Nov 2021
362.4
360.5
358.4
Okt 2021
358.3
356.0
354.4
Sep 2021
354.6
353.8
351.5
1234
