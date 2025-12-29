KalenderKategorien

The Conference Board Vereinigte Staaten, Verbrauchervertrauensindex (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
The Conference Board
Sektor:
Verbraucher
Hoch 89.1 83.4
92.9
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
86.8
89.1
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Verbrauchervertrauensindex zeigt das Vertrauen der Verbraucher in die Stabilität der Wirtschaft des Landes. Der Index basiert auf einer monatlichen Befragung von rund 3.000 Haushalten (die Stichprobe umfasst das gesamte Land). Der Index ermöglicht die Beurteilung des finanziellen Status, der Kaufkraft und des Vertrauens eines Durchschnittsverbrauchers. Der Index wird vom Conference Board, der gemeinnützigen Forschungsorganisation, berechnet.

Der Fragebogen enthält 5 Fragen. Zwei Fragen stehen im Zusammenhang mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: Allgemeine Geschäftsbedingungen und Beschäftigung. Drei weitere Fragen spiegeln die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der Veränderungen der Geschäftsbedingungen, der Beschäftigung und des Haushaltseinkommens für die nächsten sechs Monate wider. Die Befragten bewerten diese Komponenten als gut, schlecht oder mittel. Da 60% der Befragung sich auf die Erwartung stützen, gilt der Indikator als Frühindikator des Marktes. Er wird in die Berechnung des wirtschaftlichen Frühindikators einbezogen.

Ein starker Bericht über das Verbrauchervertrauen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft verlangsamt, kann die Devisenmärkte stark beeinflussen. Eine Zunahme des Verbrauchervertrauens deutet darauf hin, dass die Menschen mehr Geld ausgeben und große Anschaffungen tätigen werden (z.B. ein Auto oder ein Haus). Dies wird zu einer Zunahme der Wirtschaftstätigkeit und zu einem Anstieg der Konsumausgaben führen. Auch das Wachstum der Konsumausgaben kann zu einem inflationären Wachstum führen. Daher wird der Verbrauchervertrauensindex in der Regel von professionellen Ökonomen genau beobachtet.

Allerdings ist das Verbrauchervertrauen eine sehr subjektive Einschätzung, die von der aktuellen Stimmung abhängt. Daher sollten die Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden. Viele Ökonomen bewerten den gleitenden Durchschnitt des Index über 3 bis 6 Monate. Zeigt sie ein stetiges Wachstum oder einen Rückgang, sprechen Analysten von einem Trend.

Ein über den Erwartungen liegendes Indexwachstum kann zu einer kurzfristigen Dollar-Volatilität nach oben führen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "The Conference Board Vereinigte Staaten, Verbrauchervertrauensindex (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
89.1
83.4
92.9
Nov 2025
88.7
88.1
95.5
Okt 2025
94.6
93.5
95.6
Sep 2025
94.2
100.7
97.8
Aug 2025
97.4
105.8
98.7
Jul 2025
97.2
98.8
95.2
Jun 2025
93.0
88.4
98.4
Mai 2025
98.0
98.8
85.7
Apr 2025
86.0
66.6
133.5
Mär 2025
54.6
101.5
52.6
Feb 2025
98.3
98.3
136.5
Jan 2025
104.1
105.2
9.7
Dez 2024
104.7
115.9
140.2
Nov 2024
111.7
109.3
109.6
Okt 2024
108.7
98.9
99.2
Sep 2024
98.7
101.8
105.6
Aug 2024
103.3
104.2
101.9
Jul 2024
100.3
108.0
97.8
Jun 2024
100.4
107.5
101.3
Mai 2024
102.0
76.3
97.5
Apr 2024
97.0
139.7
103.1
Mär 2024
104.7
107.2
104.8
Feb 2024
106.7
108.0
110.9
Jan 2024
114.8
102.4
108.0
Dez 2023
110.7
102.3
101.0
Nov 2023
102.0
102.7
99.1
Okt 2023
102.6
104.5
104.3
Sep 2023
103.0
111.5
108.7
Aug 2023
106.1
113.4
114.0
Jul 2023
117.0
106.0
110.1
Jun 2023
109.7
101.7
102.5
Mai 2023
102.3
102.7
103.7
Apr 2023
101.3
103.5
104.0
Mär 2023
104.2
104.9
103.4
Feb 2023
102.9
107.7
106.0
Jan 2023
107.1
104.2
109.0
Dez 2022
108.3
101.2
101.4
Nov 2022
100.2
105.2
102.2
Okt 2022
102.5
105.6
107.8
Sep 2022
108.0
99.4
103.6
Aug 2022
103.2
97.1
95.3
Jul 2022
95.7
102.4
98.4
Jun 2022
98.7
106.8
106.4
Mai 2022
106.4
107.2
108.6
Apr 2022
107.3
108.8
107.6
Mär 2022
107.2
112.1
105.7
Feb 2022
110.5
114.8
111.1
Jan 2022
113.8
112.7
115.2
Dez 2021
115.8
111.6
111.9
Nov 2021
109.5
111.6
111.6
