Der Verbrauchervertrauensindex zeigt das Vertrauen der Verbraucher in die Stabilität der Wirtschaft des Landes. Der Index basiert auf einer monatlichen Befragung von rund 3.000 Haushalten (die Stichprobe umfasst das gesamte Land). Der Index ermöglicht die Beurteilung des finanziellen Status, der Kaufkraft und des Vertrauens eines Durchschnittsverbrauchers. Der Index wird vom Conference Board, der gemeinnützigen Forschungsorganisation, berechnet.

Der Fragebogen enthält 5 Fragen. Zwei Fragen stehen im Zusammenhang mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: Allgemeine Geschäftsbedingungen und Beschäftigung. Drei weitere Fragen spiegeln die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der Veränderungen der Geschäftsbedingungen, der Beschäftigung und des Haushaltseinkommens für die nächsten sechs Monate wider. Die Befragten bewerten diese Komponenten als gut, schlecht oder mittel. Da 60% der Befragung sich auf die Erwartung stützen, gilt der Indikator als Frühindikator des Marktes. Er wird in die Berechnung des wirtschaftlichen Frühindikators einbezogen.

Ein starker Bericht über das Verbrauchervertrauen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft verlangsamt, kann die Devisenmärkte stark beeinflussen. Eine Zunahme des Verbrauchervertrauens deutet darauf hin, dass die Menschen mehr Geld ausgeben und große Anschaffungen tätigen werden (z.B. ein Auto oder ein Haus). Dies wird zu einer Zunahme der Wirtschaftstätigkeit und zu einem Anstieg der Konsumausgaben führen. Auch das Wachstum der Konsumausgaben kann zu einem inflationären Wachstum führen. Daher wird der Verbrauchervertrauensindex in der Regel von professionellen Ökonomen genau beobachtet.

Allerdings ist das Verbrauchervertrauen eine sehr subjektive Einschätzung, die von der aktuellen Stimmung abhängt. Daher sollten die Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden. Viele Ökonomen bewerten den gleitenden Durchschnitt des Index über 3 bis 6 Monate. Zeigt sie ein stetiges Wachstum oder einen Rückgang, sprechen Analysten von einem Trend.

Ein über den Erwartungen liegendes Indexwachstum kann zu einer kurzfristigen Dollar-Volatilität nach oben führen.

Grafik der letzten Werte: