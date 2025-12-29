Der Kernkonsumentenpreisindex (Core Consumer Price Index, Core CPI) m/m zeigt die Veränderungen der Durchschnittspreise für einen Waren- und Dienstleistungskorb im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Index zeigt, wie sich die Preise aus Verbrauchersicht verändern. Mit anderen Worten, es ermöglicht die Abschätzung von Änderungen der Lebenshaltungskosten. Nahrungsmittel und Energie sind aufgrund ihrer hohen Volatilität von der Berechnung des Kernindex ausgenommen.

Die im VPI-Berechnungskorb enthaltenen Waren und Dienstleistungen werden in Hauptgruppen wie Wohnung, Kleidung, Transport, medizinische Versorgung, Freizeit, Bildung und Kommunikation, sonstige Waren und Dienstleistungen unterteilt. Diese Gruppen sind wiederum in mehr als 200 Kategorien unterteilt, die etwa 80.000 Titel umfassen. Die Indexberechnung beinhaltet keine Ertragsteuern und Anlageposten (Aktien, Anleihen, Versicherungen). Im Gegensatz zum Erzeugerpreisindex werden die Preise für importierte Waren und die Verbrauchsteuerpreise in die Berechnung einbezogen.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen, auf deren Grundlage der Index berechnet wird, stammen aus einer monatlichen Erhebung bei rund 23.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Stichprobe wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Außerdem werden Tausende von Familien im ganzen Land befragt. Die Gewichte der Elemente für die Berechnung werden regelmäßig überprüft. Der Indikator wird im Vergleich zu den Referenzpreisen von 1982 berechnet.

Die VPI-Berechnung berücksichtigt die Ausgaben von Stadtbewohnern wie Fachleuten, Selbständigen, Arbeitslosen, Beamten und Rentnern. Landwirte, Landbevölkerung, Militärpersonal und Einzelpersonen in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken werden nicht berücksichtigt.

Der Verbraucherpreisindex wird häufig zur Bewertung der Inflation verwendet. Das CPI-Wachstum deutet auf einen Anstieg der Inflation hin.

Der Index wird für die Anpassung der Löhne und Sozialzahlungen verwendet. Außerdem wird der VPI zur Anpassung der Einkommensteuerstruktur und zur Berechnung des realen BIP verwendet.

Das CPI-Wachstum wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.

