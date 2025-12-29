KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Auftragseingänge (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Notenbank von Philadelphia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 5.0 4.6
-8.6
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Philadelphia Fed New Orders Index zeigt eine Veränderung der Auftragseingänge führender Hersteller in der Region Philadelphia Fed. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware, Staaten mit hoher wirtschaftlicher Tätigkeit. Dieser Index korreliert also oft mit dem nationalen Index.

Der Index der Auftragseingänge wird auf der Grundlage einer Umfrage bei führenden Herstellern in der Region berechnet. Führungskräfte werden gebeten zu beurteilen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist. Neben den Auftragseingängen umfasst die Erhebung auch eine Beurteilung der Anzahl der noch nicht erfüllten Aufträge, der Lieferung, der Lieferzeiten, der Lagerbestände, der eingegangenen Preise, der Anzahl der Mitarbeiter und der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit. Außerdem werden die Befragten gebeten, das Gesamtniveau der Geschäftstätigkeit in ihrem Sektor zu bewerten. Antworten in zwei Zeitabständen werden erwartet: Auswertung des letzten Monats und eine Prognose für die nächsten sechs Monate.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Schätzungen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass die von den Herstellern gezahlten Preise im Durchschnitt der gesamten Region gestiegen sind. Werte unter Null deuten auf einen Rückgang der gezahlten Preise hin.

Die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fallende Region ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb der Index der Auftragseingänge in der Regel von Analysten überwacht wird und als indirekter Frühindikator der US-Wirtschaft gilt. Ein Anstieg der Auftragseingänge kann ein Frühindikator für die Produktionstätigkeit in der Region sein, da er ein kurzfristiges Produktionswachstum bewirkt.

Die Dynamik des Philadelphia Fed New Orders Index kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Auftragseingänge (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
5.0
4.6
-8.6
Nov 2025
-8.6
3.5
18.2
Okt 2025
18.2
3.9
12.4
Sep 2025
12.4
5.6
-1.9
Aug 2025
-1.9
14.2
18.4
Jul 2025
18.4
10.7
2.3
Jun 2025
2.3
11.7
7.5
Mai 2025
7.5
9.3
-34.2
Apr 2025
-34.2
15.3
8.7
Mär 2025
8.7
13.3
21.9
Feb 2025
21.9
55.3
42.9
Jan 2025
42.9
5.1
-3.6
Dez 2024
-4.3
24.6
8.9
Nov 2024
8.9
20.0
14.2
Okt 2024
14.2
9.6
-1.5
Sep 2024
-1.5
16.2
14.6
Aug 2024
14.6
-7.2
20.7
Jul 2024
20.7
-7.9
-2.2
Jun 2024
-2.2
0.4
-7.9
Mai 2024
-7.9
1.5
12.2
Apr 2024
12.2
-4.3
5.4
Mär 2024
5.4
-5.8
-5.2
Feb 2024
-5.2
-6.9
-17.9
Jan 2024
-17.9
1.4
-22.1
Dez 2023
-25.6
6.1
1.3
Nov 2023
1.3
-2.9
4.4
Okt 2023
4.4
2.9
-10.2
Sep 2023
-10.2
0.1
16.0
Aug 2023
16.0
-13.5
-15.9
Jul 2023
-15.9
-10.0
-11.0
Jun 2023
-11.0
-15.8
-8.9
Mai 2023
-8.9
-25.7
-22.7
Apr 2023
-22.7
-21.2
-28.2
Mär 2023
-28.2
-12.3
-13.6
Feb 2023
-13.6
-18.4
-10.9
Jan 2023
-10.9
-21.3
-22.3
Dez 2022
-25.8
-16.1
-16.2
Nov 2022
-16.2
-16.8
-15.9
Okt 2022
-15.9
18.8
-17.6
Sep 2022
-17.6
20.3
-5.1
Aug 2022
-5.1
21.3
-24.8
Jul 2022
-24.8
24.5
-12.4
Jun 2022
-12.4
26.5
22.1
Mai 2022
22.1
26.7
17.8
Apr 2022
17.8
27.0
25.8
Mär 2022
25.8
26.8
14.2
Feb 2022
14.2
27.3
17.9
Jan 2022
17.9
25.1
13.7
Dez 2021
13.7
25.5
47.4
Nov 2021
47.4
23.1
30.8
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen