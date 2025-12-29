Der Philadelphia Fed New Orders Index zeigt eine Veränderung der Auftragseingänge führender Hersteller in der Region Philadelphia Fed. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware, Staaten mit hoher wirtschaftlicher Tätigkeit. Dieser Index korreliert also oft mit dem nationalen Index.

Der Index der Auftragseingänge wird auf der Grundlage einer Umfrage bei führenden Herstellern in der Region berechnet. Führungskräfte werden gebeten zu beurteilen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist. Neben den Auftragseingängen umfasst die Erhebung auch eine Beurteilung der Anzahl der noch nicht erfüllten Aufträge, der Lieferung, der Lieferzeiten, der Lagerbestände, der eingegangenen Preise, der Anzahl der Mitarbeiter und der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit. Außerdem werden die Befragten gebeten, das Gesamtniveau der Geschäftstätigkeit in ihrem Sektor zu bewerten. Antworten in zwei Zeitabständen werden erwartet: Auswertung des letzten Monats und eine Prognose für die nächsten sechs Monate.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Schätzungen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass die von den Herstellern gezahlten Preise im Durchschnitt der gesamten Region gestiegen sind. Werte unter Null deuten auf einen Rückgang der gezahlten Preise hin.

Die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fallende Region ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb der Index der Auftragseingänge in der Regel von Analysten überwacht wird und als indirekter Frühindikator der US-Wirtschaft gilt. Ein Anstieg der Auftragseingänge kann ein Frühindikator für die Produktionstätigkeit in der Region sein, da er ein kurzfristiges Produktionswachstum bewirkt.

Die Dynamik des Philadelphia Fed New Orders Index kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.

Grafik der letzten Werte: