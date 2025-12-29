Der Cleveland Fed Median CPI m/m spiegelt die durchschnittliche Preisveränderung im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat aus Verbrauchersicht in Cleveland wider. Der mediane CPI gilt als ein Frühindikator für die Inflation.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Cleveland Median Verbraucherpreisindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Cleveland Median Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.