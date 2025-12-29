Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Beschäftigungskostenindex q/q (United States Employment Cost Index q/q)
|Mittel
|0.8%
|0.9%
|
0.9%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.9%
|
0.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Beschäftigungskostenindex der USA q/q ist ein Bericht des US-Arbeitsministeriums. Er misst das Wachstum der Mitarbeitervergütung im jeweiligen Quartal im Vergleich zum Vorquartal. Der Index wird auf Basis einer Angestelltenbefragung im letzten Monat jeden Quartals erstellt.
Die Indexberechnung umfasst Löhne, Leistungen und Boni, die an Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens gezahlt werden. Der Index berücksichtigt eine Vielzahl von Leistungen und Zusatzbezügen wie Jahres- und Ausgleichsurlaub, Krankenstand, Versicherungsleistungen, Rente. Die Arbeitskosten werden für Angestellte privater Unternehmen, staatlicher Institutionen und kommunaler Selbstverwaltungsorgane (auch als zivile Arbeitskräfte bezeichnet) gemessen. Der Index enthält keine Zahlungen an Bundesbedienstete, Militärangehörige, Angestellte von landwirtschaftlichen Betrieben, Freiwillige und andere unbezahlte Arbeitskräfte, Angestellte privater Haushalte und Selbständige. Der Index wird für verschiedene Sektoren separat berechnet (NAICS-Klassifikation wird verwendet).
Der Index ist ein gewichteter Wert der gesamten durchschnittlichen Lohnentwicklung, während die Branchenkomponenten feste Gewichte haben. Die Strukturbestandteile sind nach drei wesentlichen Eigentumssektoren sortiert: private Unternehmen (59 Kategorien), staatliche und lokale Behörden (13 Kategorien).
Analysten interpretieren den Index als Metrik der Lohninflation, die zeigt, ob die Arbeitskosten im Land steigen oder fallen. Wenn die Löhne steigen, steigt auch die Gesamtinflation im Land, da der Anstieg der Lohnnebenkosten der Arbeitgeber zu einem Anstieg der Endkosten von Dienstleistungen oder produzierten Gütern führt. Dies wiederum liefert der Fed Informationen für die Entwicklung der Wirtschaftspolitik.
Das Wachstum der Arbeitskosten wird für den US-Dollar als positiv eingeschätzt, da es ein Indiz für das Inflationswachstum ist.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Beschäftigungskostenindex q/q (United States Employment Cost Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
