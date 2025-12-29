KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Vereinigte Staaten, Beschäftigungskostenindex q/q (United States Employment Cost Index q/q)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Arbeit
Mittel 0.8% 0.9%
0.9%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.9%
0.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Beschäftigungskostenindex der USA q/q ist ein Bericht des US-Arbeitsministeriums. Er misst das Wachstum der Mitarbeitervergütung im jeweiligen Quartal im Vergleich zum Vorquartal. Der Index wird auf Basis einer Angestelltenbefragung im letzten Monat jeden Quartals erstellt.

Die Indexberechnung umfasst Löhne, Leistungen und Boni, die an Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens gezahlt werden. Der Index berücksichtigt eine Vielzahl von Leistungen und Zusatzbezügen wie Jahres- und Ausgleichsurlaub, Krankenstand, Versicherungsleistungen, Rente. Die Arbeitskosten werden für Angestellte privater Unternehmen, staatlicher Institutionen und kommunaler Selbstverwaltungsorgane (auch als zivile Arbeitskräfte bezeichnet) gemessen. Der Index enthält keine Zahlungen an Bundesbedienstete, Militärangehörige, Angestellte von landwirtschaftlichen Betrieben, Freiwillige und andere unbezahlte Arbeitskräfte, Angestellte privater Haushalte und Selbständige. Der Index wird für verschiedene Sektoren separat berechnet (NAICS-Klassifikation wird verwendet).

Der Index ist ein gewichteter Wert der gesamten durchschnittlichen Lohnentwicklung, während die Branchenkomponenten feste Gewichte haben. Die Strukturbestandteile sind nach drei wesentlichen Eigentumssektoren sortiert: private Unternehmen (59 Kategorien), staatliche und lokale Behörden (13 Kategorien).

Analysten interpretieren den Index als Metrik der Lohninflation, die zeigt, ob die Arbeitskosten im Land steigen oder fallen. Wenn die Löhne steigen, steigt auch die Gesamtinflation im Land, da der Anstieg der Lohnnebenkosten der Arbeitgeber zu einem Anstieg der Endkosten von Dienstleistungen oder produzierten Gütern führt. Dies wiederum liefert der Fed Informationen für die Entwicklung der Wirtschaftspolitik.

Das Wachstum der Arbeitskosten wird für den US-Dollar als positiv eingeschätzt, da es ein Indiz für das Inflationswachstum ist.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Beschäftigungskostenindex q/q (United States Employment Cost Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
0.8%
0.9%
0.9%
2 Q 2025
0.9%
0.9%
0.9%
1 Q 2025
0.9%
0.9%
0.9%
4 Q 2024
0.9%
0.9%
0.8%
3 Q 2024
0.8%
1.1%
0.9%
2 Q 2024
0.9%
1.1%
1.2%
1 Q 2024
1.2%
1.0%
0.9%
4 Q 2023
0.9%
1.1%
1.1%
3 Q 2023
1.1%
1.1%
1.0%
2 Q 2023
1.0%
1.1%
1.2%
1 Q 2023
1.2%
1.1%
1.1%
4 Q 2022
1.0%
1.2%
1.2%
3 Q 2022
1.2%
1.6%
1.3%
2 Q 2022
1.3%
1.1%
1.4%
1 Q 2022
1.4%
1.2%
1.0%
4 Q 2021
1.0%
1.1%
1.3%
3 Q 2021
1.3%
0.6%
0.7%
2 Q 2021
0.7%
0.7%
0.9%
1 Q 2021
0.9%
0.8%
0.7%
4 Q 2020
0.7%
0.7%
0.5%
3 Q 2020
0.5%
0.7%
0.5%
2 Q 2020
0.5%
0.7%
0.8%
1 Q 2020
0.8%
0.7%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.7%
0.7%
3 Q 2019
0.7%
0.7%
0.6%
2 Q 2019
0.6%
0.7%
0.7%
1 Q 2019
0.7%
0.8%
0.7%
4 Q 2018
0.7%
0.6%
0.8%
3 Q 2018
0.8%
0.5%
0.6%
2 Q 2018
0.6%
0.7%
0.8%
1 Q 2018
0.8%
0.7%
0.6%
4 Q 2017
0.6%
0.6%
0.7%
3 Q 2017
0.7%
0.7%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.8%
1 Q 2017
0.8%
0.5%
4 Q 2016
0.5%
0.6%
3 Q 2016
0.6%
0.6%
2 Q 2016
0.6%
0.6%
1 Q 2016
0.6%
0.5%
4 Q 2015
0.6%
0.6%
3 Q 2015
0.6%
0.2%
2 Q 2015
0.2%
0.7%
1 Q 2015
0.7%
0.6%
4 Q 2014
0.6%
0.7%
3 Q 2014
0.7%
0.7%
2 Q 2014
0.7%
0.3%
1 Q 2014
0.3%
0.5%
4 Q 2013
0.5%
0.4%
3 Q 2013
0.4%
0.5%
2 Q 2013
0.5%
0.5%
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen