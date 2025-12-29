Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Kern-Auftragseingänge langlebiger Güter m/m (United States Core Durable Goods Orders m/m)
|Mittel
|0.2%
|0.2%
|
0.7%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.3%
|
0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Kern der Auftragseingänge langlebiger Güter (Core Durable Goods Orders) m/m spiegeln eine Veränderung des Auftragseingangs bei den US-Herstellern von langlebigen Gütern im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Langlebige Güter sind Güter, die voraussichtlich länger als drei Jahre halten, wie z.B. Geräte, Ausrüstungen etc.
Die Produktion der Transportindustrie ist von der Berechnung ausgenommen.
Die Indikatorberechnung berücksichtigt alle neuen Aufträge, die durch verbindliche rechtliche Dokumente (Verträge, Briefe, Schecks, etc.) bestätigt werden. Stornierte Aufträge werden nicht in den Bericht aufgenommen.
Die Daten für die Verarbeitung stammen aus der Befragung von mehr als 5.000 Herstellern von Gebrauchsgütern aus 92 Branchen.
Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind ein Frühindikator der Industrieproduktion. In der Regel schaffen Unternehmen und Verbraucher solche Aufträge, wenn sie vom Wirtschaftswachstum überzeugt sind. Hinzu kommt, dass die Produktion von langlebigen Gütern mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Herstellung von Verbrauchsgütern. Daher kann dieser Bericht von Investoren verwendet werden, um eine Prognose für die kurzfristige Auslastung von Industrieunternehmen zu erstellen, sowie um das Potenzial von Investitionen in Maschinenbau, technologische Produktion usw. zu bewerten.
Die Daten sind aufgrund der hohen Kosten der Waren sehr volatil, weshalb in der Regel Daten für mehrere Monate analysiert werden. Das Wachstum bei den Aufträge von langlebigen Gütern kann sich positiv auf die Notierungen in US-Dollar auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Kern-Auftragseingänge langlebiger Güter m/m (United States Core Durable Goods Orders m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
