Der nationale Aktivitätsindex der Chicago Fed liefert monatlich eine Bewertung der allgemeinen Wirtschaftsaktivitäten und des Inflationsdrucks der Vereinigten Staaten. Er wird als gewichteter durchschnittlicher zusammengesetzter Index berechnet, der 85 verschiedene Indikatoren der Volkswirtschaft zusammenfasst.

Für die Berechnung des CFNAI werden Wirtschaftsindikatoren aus den folgenden vier Hauptkategorien verwendet:

Produktion und Einkommen (23 Datenreihen)

Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Arbeitszeiten (24 Datenreihen)

Privater Verbrauch und Haushalte (15 Datenreihen)

Verkäufe, Aufträge und Bestände (23 Datenreihen)

Diese Datenreihen zeigen verschiedene Aspekte der nationalen Wirtschaftstätigkeit. Der Einfachheit halber sind alle Daten inflationsbereinigt.

CFNAI ist der einzige Indikator, der die kombinierte Bewegung aller 85 Indikatoren widerspiegelt. Die einzelnen Gewichte der Komponenten werden auf der Grundlage des historischen Wertes des Beitrags jedes Indikators zur allgemeinen kombinierten Bewegung des Index ermittelt.

Die Indexwerte liegen zwischen +1 und -1, der Mittelwert ist 0. Da die Wirtschaftstätigkeit tendenziell zunimmt, deutet die positive Abweichung des Durchschnittswertes auf einen wachsenden Trend hin, ein negativer Wert auf einen Abwärtstrend.

Ökonomen verwenden den Indikator, um die gesamtwirtschaftliche Aktivität im Land zu messen. Ein Anstieg aller Komponenten mit Ausnahme einiger Arbeitsmarktindikatoren (Arbeitslosigkeit) deutet auf die Expansion der Volkswirtschaft hin. Auch das Wachstum von Produktion, Löhnen, Konsumausgaben und anderen nationalen Indikatoren ermöglicht die Bewertung der aktuellen und kurzfristigen Inflation.

Chicago Fed aktualisiert die Indexdaten monatlich. Sie veröffentlicht eine Sammlung von Tabellen und Grafiken sowie Erläuterungen dazu. Die Interpretation des Index hängt davon ab, wie sich die einzelnen Komponenten des Index relativ zueinander bewegen. Im Allgemeinen wirken sich höhere CFNAI-Werte besser auf die Dollarkurse aus.

Grafik der letzten Werte: