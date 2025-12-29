KalenderKategorien

Federal Reserve Bank (Fed) von Chicago, nationale Aktivitätsindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)

Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Notenbank von Chicago (Federal Reserve Bank of Chicago)
Geschäft
-0.12
Der nationale Aktivitätsindex der Chicago Fed liefert monatlich eine Bewertung der allgemeinen Wirtschaftsaktivitäten und des Inflationsdrucks der Vereinigten Staaten. Er wird als gewichteter durchschnittlicher zusammengesetzter Index berechnet, der 85 verschiedene Indikatoren der Volkswirtschaft zusammenfasst.

Für die Berechnung des CFNAI werden Wirtschaftsindikatoren aus den folgenden vier Hauptkategorien verwendet:

  • Produktion und Einkommen (23 Datenreihen)
  • Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Arbeitszeiten (24 Datenreihen)
  • Privater Verbrauch und Haushalte (15 Datenreihen)
  • Verkäufe, Aufträge und Bestände (23 Datenreihen)

Diese Datenreihen zeigen verschiedene Aspekte der nationalen Wirtschaftstätigkeit. Der Einfachheit halber sind alle Daten inflationsbereinigt.

CFNAI ist der einzige Indikator, der die kombinierte Bewegung aller 85 Indikatoren widerspiegelt. Die einzelnen Gewichte der Komponenten werden auf der Grundlage des historischen Wertes des Beitrags jedes Indikators zur allgemeinen kombinierten Bewegung des Index ermittelt.

Die Indexwerte liegen zwischen +1 und -1, der Mittelwert ist 0. Da die Wirtschaftstätigkeit tendenziell zunimmt, deutet die positive Abweichung des Durchschnittswertes auf einen wachsenden Trend hin, ein negativer Wert auf einen Abwärtstrend.

Ökonomen verwenden den Indikator, um die gesamtwirtschaftliche Aktivität im Land zu messen. Ein Anstieg aller Komponenten mit Ausnahme einiger Arbeitsmarktindikatoren (Arbeitslosigkeit) deutet auf die Expansion der Volkswirtschaft hin. Auch das Wachstum von Produktion, Löhnen, Konsumausgaben und anderen nationalen Indikatoren ermöglicht die Bewertung der aktuellen und kurzfristigen Inflation.

Chicago Fed aktualisiert die Indexdaten monatlich. Sie veröffentlicht eine Sammlung von Tabellen und Grafiken sowie Erläuterungen dazu. Die Interpretation des Index hängt davon ab, wie sich die einzelnen Komponenten des Index relativ zueinander bewegen. Im Allgemeinen wirken sich höhere CFNAI-Werte besser auf die Dollarkurse aus.

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Okt 2025
N/D
0.06
-0.12
Aug 2025
-0.12
0.07
-0.28
Jul 2025
-0.19
-0.09
-0.18
Jun 2025
-0.10
-0.12
-0.16
Mai 2025
-0.28
-0.03
-0.36
Apr 2025
-0.25
-0.11
0.03
Mär 2025
-0.03
0.02
0.24
Feb 2025
0.18
0.07
-0.08
Jan 2025
-0.03
0.04
0.18
Dez 2024
0.15
0.24
-0.01
Nov 2024
-0.12
-0.13
-0.50
Okt 2024
-0.40
0.00
-0.27
Sep 2024
-0.28
0.14
-0.01
Aug 2024
0.12
-0.12
-0.42
Jul 2024
-0.34
-0.05
-0.09
Jun 2024
0.05
-0.06
0.23
Mai 2024
0.18
-0.09
-0.26
Apr 2024
-0.23
0.10
-0.04
Mär 2024
0.15
0.09
Feb 2024
0.05
-0.54
Jan 2024
-0.30
-0.01
0.02
Dez 2023
-0.15
-0.11
0.01
Nov 2023
0.03
0.02
-0.66
Okt 2023
0.02
-0.01
-0.22
Sep 2023
0.02
-0.03
-0.22
Aug 2023
0.12
-0.01
-0.33
Jul 2023
-0.32
0.02
-0.28
Jun 2023
-0.15
0.03
0.14
Mai 2023
-0.15
0.00
0.14
Apr 2023
0.07
-0.02
-0.37
Mär 2023
-0.19
-0.02
-0.19
Feb 2023
-0.19
0.00
0.23
Jan 2023
0.23
0.03
-0.46
Dez 2022
-0.49
0.04
-0.51
Nov 2022
-0.51
-0.01
0.00
Okt 2022
-0.05
-0.07
0.17
Sep 2022
0.10
-0.04
0.10
Aug 2022
0.00
0.08
0.29
Jul 2022
0.27
0.12
-0.25
Jun 2022
-0.19
-0.03
-0.19
Mai 2022
0.01
-0.20
0.40
Apr 2022
0.47
-0.09
0.36
Mär 2022
0.44
0.21
0.54
Feb 2022
0.51
0.29
0.59
Jan 2022
0.69
-0.08
0.07
Dez 2021
-0.15
-0.43
0.44
Nov 2021
0.37
-0.06
0.75
Okt 2021
0.76
0.19
-0.18
Sep 2021
-0.13
-0.01
0.05
Aug 2021
0.29
-0.24
0.75
